「沒開治安會報有誤會」 蘇貞昌搬侯友宜背書重視治安

台南長榮大學馬來西亞籍女學生遇害，各界檢討治安聲音不斷，行政院長蘇貞昌卻被發現超過一年沒開治安會報。蘇貞昌今在立法院解釋，防疫期間對於治安、槍械、反毒都有開專案報告並邀集過相關首長來，都是機動聯繫，不是固定用這種會議，所以也許有誤會；蘇也搬說當年治安會報是自己首次閣揆任期內開始親自主持，時任的警政署長是侯友宜，要大家去問侯「我們重視不重視治安」。

蘇貞昌應邀赴立法院施政報告及備詢，會前接受時事訪問，對於近日遭爆料已超過一年未開治安會報，且還有永續發展委員會、國家化學物質委員會等會報都未舉行，是否浪費公帑一事做出解釋。

蘇貞昌表示，大家注意一下會發現，治安會報就是自己首任行政院長任期開始每個月親自主持，當時警政署長是侯友宜，可以問侯「我們重視不重視治安」。

蘇貞昌說，這次治安會報這種大型會議不開也是自己的決定的，因為政府要求全體國人防疫期間不必開、不必要的聚集就不要進行，因此就連行政院會六都首長列席也是到8月才列席，行政院是以身作則，但同時對於相關治安會議不敢鬆懈，治安、槍械、反毒都有不停、無數次開專案報告並邀集過相關首長，都是機動來進行聯繫，不是用固定會議，所以也許有誤會。

蘇貞昌指出，有些國家鎖國、禁止六個人以上的會議，但隨著台灣疫情穩定，政府也評估恢復有些會議，這樣做是實事求是，符合這個團隊的精神。

面對國民黨立委批評，行政院不開會還酸藍委杯葛立院會議，蘇則表示，每個禮拜二、五都應立法院邀請，帶著三十幾個內閣首長、幾百個公務人員到立院來，乖乖等著上台報到，但已經好幾個禮拜被杯葛、空轉，可仍有種種紓困、振興、防疫的經費有需要完成的程序，拜託國民黨立委讓立法院能做事，讓程序可以早日完成。