共軍頻擾台 孫大千：要平和還是戰爭 全在選民一念間

近日大陸軍機頻頻擾台，引發國人憂心兩岸戰爭再度爆發。前立委孫大千在臉書表示，國民黨與民進黨最大的不同在國家認同上，一邊是中華民國，一邊是借殼台獨；在兩岸關係上，一邊是和平，另一邊則是戰爭。未來的命運是地獄還是天堂，和平還是戰爭，全部都在選民的一念之間。

孫大千指出和，在國民黨執政時期，兩岸關係和平穩定，外交爭奪戰休兵，台灣不必再被邦交國予取予求，可以省下大筆的外交預算，也能夠逐步參與國際組織。不必凡事總是看著美日的臉色，可以大聲拒絕美豬開放放，也可以堅持拒絕日本核食進口。

孫大千說，當時兩岸軍事對峙降低，不必每年再上繳大筆的保護費，由徵兵改為募兵，替年輕人省下人生中的寶貴時光，「戰爭對於台灣來說，根本是一件不可能會發生的事。」

孫大千說，可是當民進黨取得政權後，兩岸對立衝突全面升高，外交戰場節節敗退，邦交國數目大幅減少，凱子外交重現江湖，國際空間亦被完全封鎖。民進黨只能緊抱川普的大腿，甘願成為棋子馬前卒，更悲慘的是兩岸戰雲密布，衝突一觸即發，徵兵制被討論重新恢復，教召制度也要全面調整，對美國的高價軍售只能照單全收，就算債留子孫，也只能打落牙齒和血吞。

孫大千表示，現在台灣人民人心惶惶，每日討論的話題不是中共何時會動武，就是美國是否會出兵協防台灣，或者是調查年輕人是否願意上戰場，警政署還要宣導空襲避難的正確步驟，連國慶戰機預演都會被民眾誤認為兩岸開戰。他強調，未來的命運是和平還是戰爭，全部都在選民的一念之間。