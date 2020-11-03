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我外交部推演…美陷政盪 兩岸緊張恐加劇

經濟日報 / 記者陳熙文丘采薇洪哲政／台北報導
外交部長吳釗燮昨天列席立法院外交及國防委員會，報告「台美關係之現況與未來發展」。記者曾原信／攝影
外交部長吳釗燮昨天列席立法院外交及國防委員會，報告「台美關係之現況與未來發展」。記者曾原信／攝影

美國總統大選投票在即，外交部長吳釗燮昨（2）日表示，外交部有做非常多的評估，其中一種評估認為美國大選後恐陷入一段比較長的不確定因素，中國大陸在這段期間可能有不當的想法，利用軍事來威脅台灣。

立法院外交及國防委員會昨邀請吳釗燮報告「台美關係之現況與未來發展」。民進黨立委何志偉質詢時表示，日前美國前海軍副部長克羅普西指出，11月3日美國總統大選之日是台灣最危險的時刻，因為中國大陸可能趁機攻打台灣。吳釗燮表示，這有待檢驗，由於選舉只剩下一、兩天，到目前為止，中國大陸的動作與之前維持同樣的程度。他解釋，如果中國大陸要動用軍隊，一定會有一些前期的作業。

何志偉追問，在美國大選後，有哪一套劇本是比較需要注意的？吳釗燮回答，外交部有很多的評估，其中一種評估認為，選後可能會陷入一個比較長的不確定因素，中國大陸在這段期間，可能會有不當的想法，會利用軍事來威脅台灣。

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