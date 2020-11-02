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F-5戰機高齡 立委主張考慮全面換裝彈射椅

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
台東志航基地F-5戰機。圖／本報資料照
台東志航基地F-5戰機。圖／本報資料照

空軍一架F-5E戰機日前在台東發生墜海事故，折損一名年輕飛官性命。國民黨外交及國防委員會立委陳以信主張，我國F-5型戰機應考慮全面換裝彈射椅。

立法院外交及國防委員會4日將就國防部主管收支機密及公開部分預算進行詢答，其中特別要求空軍說明F-5型戰機後勤維修、零附件籌補與換裝規劃。

陳以信日前透過臉書貼文表示，我國F-5E決定延後除役時沒有配套措施，恐怕是這次空軍失事的原因之一。韓國當年將150架F-5延役時，花費420萬美金換彈射椅，美國去年也才將F-5N換裝和F-35同型的彈射椅，目的就是在危急時刻，可有最大機會保護飛行員生命。

他表示，現在空軍為了維持戰力，不可能從此停飛F-5E，可能還要飛到2026年，誰能保證未來6年不會再有同樣情形發生？以信將會要求國防部考慮換裝F-5E彈射椅，雖然只剩幾年可用，可能花費兩三百萬美金，但只要未來能夠保住任何一位飛行員性命，相信都是值得的。

目前空軍有四十餘架F-5戰機，日前意外發生後，空軍參謀長黃志偉曾表示，彈射跳傘逃生仍受飛機角度、速度、當時姿態、傘開與傘繩張力等因素「會有相當大程度影響」，彈射椅受戰機高度與角度限制，不一定保證彈射跳傘後飛官能以最佳情況落海。

空軍 戰機 跳傘

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