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治安會報一年未開 江啟臣究責蘇貞昌要監察院查清楚

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席、立委江啟臣（右）今揭露行政院一年未開治安會報，備詢的內政部長徐國勇啞口無言。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席、立委江啟臣（右）今揭露行政院一年未開治安會報，備詢的內政部長徐國勇啞口無言。圖／取自江啟臣臉書

國民黨主席、立委江啟臣日前才揭露行政院逾一年未開「食安會報」，今天再踢爆連「治安會報」也沒開，由於正逢馬籍女大生遇害之際，此事引發社會高度關注。江啟臣晚間在臉書批評行政院長蘇貞昌違法失職、無法無天；如果行政院依法按時召開，落實督導治安工作，或許今天就不會發生憾事，「請問行政院長沒有責任嗎？監察院還不立案調查嗎？」

江啟臣指出，治安工作除涉及跨部會協調，也需要地方落實執行，因此會報成員包括教育部等各部會首長以及直轄市政府首長，行政院為此訂有「行政院治安會報實施要點」，其中規定每2個月召開一次，必要時得召開臨時會議，召集人是行政院長蘇貞昌，副召集人是行政院副院長，執行長是內政部長徐國勇，而其中有一項非常重要的法定任務是「社會治安工作執行情形之督導」。

江啟臣表示，依法行政是行政機關的最低標準，行政院依法3個月必須召開1次的食安會報不開，2個月召開1次的治安會報不開，行政院長帶頭違法，整個行政團隊無視法令規定，根本就是上樑不政下樑歪，嚴重的違法失職。行政院攸關民眾健康的食安會報不開，連攸關人民生命財產安全的治安會報也不開，完全不顧食安、忽視治安，無視人民基本生活需求。

江啟臣說，前行政院長林全、賴清德在其任內，均依法每2個月召開1次治安會報，但蘇貞昌去年1月就任行政院長，在去年10月28日召開最後一次治安會報，迄今一年從未召開，從上任到現在總共只召開3次治安會報，歷任行政院院長都按部就班、依法行政，為什麼蘇貞昌當院長就違法？

江啟臣諷刺，身為治安會報執行長的內政部長徐國勇 ，不知道治安會報最後一次的召開時間，搞不清楚召集人是誰，還推給法務部，連自己就是會報執行長也不知道，離譜至極！這就是行政院面對治安維護工作的態度。

江啟臣說，發生重大治安事件，身為行政院長的蘇貞昌只會震怒，罪推下屬，拔官究責，檢討別人，卻無視自己違法不召開治安會報，違法在先還有臉懲處下屬，根本是在霸凌基層員警與公務員。今天行政院如果依法按時召開，落實督導治安工作，或許今天憾事就不會發生，請問行政院長沒有責任嗎？監察院還不立案調查嗎？

行政院 江啟臣

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