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陳水扁：蘇貞昌兩次入府要求換掉蔡英文 我不同意

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前總統陳水扁（右）爆料，蘇貞昌（左）在扁政府擔任閣揆時，曾兩度要求將時任副閣揆蔡英文換掉。圖／聯合報系資料照
前總統陳水扁（右）爆料，蘇貞昌（左）在扁政府擔任閣揆時，曾兩度要求將時任副閣揆蔡英文換掉。圖／聯合報系資料照

媒體人趙少康與前總統陳水扁上演大和解，兩人深度對談政治議題，今天釋出影片。趙少康問，蘇貞昌在扁政府擔任閣揆時，曾兩度要求將時任副閣揆蔡英文換掉，但陳水扁不同意？陳水扁說，蘇的確兩度在總統府要求換掉蔡英文，因為蘇覺得蔡「歹逗陣（難相處）」，但他也不曉得原因，沒有去細問。

陳水扁也談及過去與蔡英文相處的點滴，他表示，2004年他選總統連任，時任陸委會主委蔡英文跑到總統官邸，問他接下來閣揆由誰當，他回：「阿布拉（游錫堃，阿布拉為游的日語漢字發音）。」當時他強調，他選前就講過，投票不只針對總統，也是對游內閣的信任投票，總統連任，所以內閣信任投票也過關，但蔡英文說，只要游錫堃繼續做，就要離開政府。

陳水扁說，沒有一個部長、閣員敢到官邸去問總統要用誰做院長，只有蔡總統，「她就是跟人家不一樣，所以她今天能夠做到總統。」

趙少康問陳水扁，留下蔡英文是因為前總統李登輝的壓力嗎？陳水扁說，跟李登輝沒關係，有人說是李登輝介紹蔡英文給他，但其實李真正推薦的人僅兩個，就是黃昆輝跟黃正雄，李希望幫忙找有薪水可以領的工作，因此推薦一個當資政，一個當國策顧問，都是有給職，其他沒有一個跟李登輝有關。

陳水扁也談及與蔡英文合作的起源，他說，蔡英文是他自己腦海臨時去想到的人，1999年他被提名為總統候選人，其中有一堂課討論WTO（世界貿易組織），蔡英文經過幕僚顏萬進推薦，幫他上了兩小時的課，當選後，他想到內閣要有1/4女性閣員，且他非常重視兩岸，希望找女性且又對兩岸事務有一定涉獵及研究，蔡英文成為不二人選。

陳水扁說，蔡英文是一念之間找來，陸委會一做就4年。蔡離開政府後，他認為蔡是人才，希望請蔡擔任駐美代表，但蔡說媽媽年紀大，不宜離開，隨後他又主動幫蔡想，認為蔡缺少國會歷練，所以請蔡擔任不分區立委，不分區一定要入黨，所以蔡今天能夠當總統，代表民進黨參選，他是介紹人、媒人。

陳水扁說，蔡英文做1年立委之後，他認為表現好像沒有想像中理想，讓蔡待在國會是糟蹋人才，因此請蔡擔任行政院副院長，推薦給蘇貞昌，蘇覺得不好用要換，他不同意，他是為國舉才。

蔡英文 陳水扁 蘇貞昌 趙少康

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