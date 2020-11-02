陳水扁：曾問馬英九是否一起承擔開放美牛 但馬不同意

媒體人趙少康日前南下探視前總統陳水扁，兩人深聊各類話題，今天釋出影片。其中趙少康問陳水扁，當總統時是否感受到美方壓力？陳水扁則爆料，他曾在2008年卸任前透過當時的美國在台協會（AIT）處長楊甦棣詢問當時已經當選總統的馬英九，是否同意進口美牛，若願意就互相背書、共同負責，結果馬英九不同意。

對於美國，陳水扁說，每一個人當總統都有壓力，前總統李登輝時期沒壓力，是因為當時美國是狂牛症疫區，但陳水扁時代疫區解除。美牛問題沒有解決，就不可能有美豬，每一個總統都有來自美方的政治壓力，而且非常大。

陳水扁說，2008年他卸任前有一次玉山兵推，楊甦棣全程參加，楊全程都在與他談美牛進口，沒有談兵推，要他卸任之前開放美牛，但他不要。

陳水扁說，楊甦棣曾對他說，馬英九曾爆發的綠卡問題是法律問題，但美牛問題是政治問題，這不是科學問題，也不是健康問題，是作為總統要承擔的政治問題。

陳水扁說，當時他壓力大到受不了，隨後馬英九當選，他成為看守政府，他因此向楊甦棣說，幫個忙，去問馬英九的意見，「如果馬也同意，我們兩個就一起負責，互相背書，問了之後馬英九不要，馬說現在陳水扁才是政府。」他也表示，最後他拖過去了，但誰要負責？馬政府還簽了美牛議定書，但當時如果願意一起承擔，又不一樣，所以這代表誰當總統都一樣，現在蔡英文總統也受不了。