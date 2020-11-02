治安會報一年未開 羅智強：蘇貞昌只會震怒拔官

台南市長榮大學馬來西亞籍女大生命案，引發校園安全檢討聲浪，內政部長徐國勇今天承認，行政院治安會報已超過一年沒開。國民黨北市議員羅智強今天在臉書質疑，「蘇貞昌不開會 、黃偉哲不扛責」，把全台治安當作兒戲？

羅智強說，徐國勇今天承認，已經一年沒有開治安會報，治安會報實施要點規定，2個月就開一次，如今長達一年沒開會，把全台治安當作兒戲？

羅說，治安會報召集人是蘇貞昌，還記得嗎？陳時中的食安會報也一年沒召開了，中央執政從上到下，螺絲掉滿地，蘇貞昌卻只會「震怒」，再會演，也喚不回一條年輕生命。

羅智強說，去年，蘇貞昌就撂狠話拚治安，說治安不好就將局長拔官；侯友宜挺身而出，說「治安不好應該是首長下台，而不是警察局長」，一肩扛起地方的責任，令人感佩。

羅說，反觀黃偉哲，事發後一路荒腔走板，不但謊稱該路段「只有2座路燈不亮」，被學生狠狠打臉，更講幹話大讚警察「就是不會吃案」。

羅智強表示，蘇貞昌不開會，只會震怒拔官，黃偉哲不扛責，只會說謊神隱。中央地方一條心，難怪台南進入治安的黑暗期。