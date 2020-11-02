陳水扁：與其等待特赦 不如我主動回去還比較快

媒體人趙少康南下與前總統陳水扁對談，上演大和解。趙少康問，副總統賴清德及監察院長陳菊都曾建議要特赦阿扁，現在還有期待嗎？陳水扁說，這個不重要，「與其等待特赦，不如我主動回去還比較快。」

陳水扁說，有人說他身體好了，要抓回去，甚至之前有總統候選人說當選就要把他抓回去關，但為什麼他能夠離開「鬼地方（台中監獄）」？難道是因為他的身體嚴重到要離開監獄？為何能夠離開，都是因為政治。

陳水扁說，保外就醫從2014年5月拖到年底，這絕對不是因為陳菊和賴清德帶頭說要讓他保外就醫，其實早就準備好，只是拖到地方選舉選後，當時行政院長毛治國就說，會基於「人道立場」，讓他保外就醫，人道立場就是政治，同一天，時任法務部長羅瑩雪也說，會成立擴大醫療鑑定小組，鑑定他是否符合保外就醫條件，這是從來沒有過的事。

陳水扁說，讓他保外就醫，是先修改內規，通過行政命令，他因此符合第五款，「病情複雜隨時有生命危險」，這就是「阿扁條款」，這是非常有趣的事，從來沒有受刑人的醫生可以參加鑑定，他當時問要推薦幾個？對方說越來越好，還說一個太少，後來推六個也說太少，後來他推十個，也包括柯文哲，因為他知道有些人會被刷掉。最後官方八個加上民間七個，七個受推薦的醫師都是主張他要保外就醫，後來官方還說，要多開兩次會議讓大家覺得很認真，這實在很無聊。

被問到是否還期待特赦？陳水扁說，與其等待特赦，不如他主動回去還比較快。趙少康說，「你不可能回去啊？」陳水扁則回答，「我可以選擇，可能比我等待特赦還快，就隨便他啊。」陳水扁也說，政治就是這樣，都是政治，大家不要去說應該依照法律，中天新聞換照、年金、黨產都是政治，美豬、美牛都是政治，不用講那麼好聽。