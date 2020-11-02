兩岸可能打起來嗎？陳水扁：美中台沒有人敢開第一槍

媒體人趙少康南下探視前總統陳水扁，兩人敘舊深聊，今天釋出影片。被問到兩岸有可能發生戰爭嗎，陳水扁說，美中台沒有一方敢開第一槍，沒有人開第一槍就不會打起來。他也反問，美中曾發生撞機，美中有打起來嗎？

對於美國總統選舉，陳水扁說，基本上只有美國的國家利益，美國不會因為為了台灣利益而犧牲美國自己的利益，哪一個人做總統，美國國家利益永遠第一，都不會改變，台灣之所以有利益，是因為美國先有利益之下夾帶台灣利益，兩方處理兩岸事務及中國事務不同，但美國利益永遠第一。

陳水扁說，縱使不一樣的人做美國總統，會對台灣怎樣不好，也很難講，一樣的道理，「現在對台灣很好的，等到連任之後也可能改變，說變就變，政治沒有絕對。」