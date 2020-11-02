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董監事會議餐費一頓5千元？住都中心：未浮編預算

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

民進黨立委沈發惠今天在立法院內政委員會質詢時指出，國家住宅及都市更新中心董監事共15人，一年大概開6次會，餐費預算竟編列45萬元，換算下來，平均每人吃一頓要花掉5千元。國家住都中心解釋，相關會議預計至少120場，因時間較長故預先編列，並無浪費公帑。

立法院內政委員會今審查國家住宅及都市更新中心110年度預算書案，在「住都中心明年編列董事會議及專案會議餐點費」項目中，編列45萬元，相較前一年度編列32.7萬元，增加約12.3萬元。

國家住都中心說明，明年將陸續興辦社宅數十案，中心除定期召開董監事會外，更將與中央各平行單位、各地方政府、銀行機構等單位召開各式專案會議及說明會，預計至少120場次及相關說明會，且因相關會議討論時間通常較長，故預先編列會議餐費，並無浮濫編列預算浪費公帑之情事。

國家住都中心指出，因應社會住宅及公辦都更業務大幅成長，有不少非定期召開的各項內外部專案會議，因此編列會議餐費，未來將加強編列預算的說明，恪遵職守以利政策遂行。

國家住都中心表示，感謝立法委員相關指導，他們將持續審慎提列預算並加強說明，期望有更多不同領域的菁英，一同加入國家隊的行列。

立法院 都市更新 菁英

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