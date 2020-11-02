扁與趙少康對談網路播出踩紅線？ 中監：蒐集影片瞭解中

前總統陳水扁在2015年獲得保外就醫迄今，今天媒體人趙少康在中午播出的網路節目「鄉民來衝康」中，播放趙與扁對談的錄影內容，兩人針對目前兩岸情事、特赦、美豬、美牛等議題都有討論，節目以「趙少康、陳水扁老友見面全紀錄」為名播出，台中監獄表示，前總統陳水扁的網路播出節目，是否有違反保外就醫規定，將蒐集影片瞭解中。

台中監獄表示，針對前總統陳水扁在網路節目的錄影中現身，與媒體人趙少康對談，是否有違反保外就醫的相關規定，將蒐集相關影片瞭解狀況後評估，暫無法對外界說明。

前總統陳水扁在2015年獲保外就醫迄今，台中監獄針對扁在保外就醫的行為，有做出四不原則約束，包括「不上台、不演講、不講政治、不接受媒體採訪」，若違反相關規定，中監將在審議後，做出處分，但扁保外就醫期間，都有陸續接受日媒專訪、參與凱達格蘭學校募款餐會等行為，被質疑踩中監紅線的行為，但台中監獄都未祭出撤銷扁保外就醫的處分。