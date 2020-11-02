影／2022選台北市長？ 鄭文燦：不用急著幫我找工作

台北市長柯文哲昨開嗆，「民進黨內部都搞不定，不要去期待別人」，直指總統蔡英文管不住愛將桃園市長鄭文燦，桃園市新聞處批柯文哲烏賊指控，柯文哲今天再度開嗆，鄭文燦也親自回應。

談及柯文哲今天再度說，「大家都很清楚，桃園不是府會一家嗎，不要再假了」；鄭文燦回應，他認為沒必要你一句、我一句，食安問題大家都非常注重，一個國家的食安標準當然是要一致化，不能一國兩制，這是基本原則，只要把握這個基本原則，就不會有這些問題了。

另有媒體問到關於2022台北市長選舉，國民黨有意推派蔣萬安出來競選，民進黨內似乎有人希望鄭文燦選台北市長，將台北贏回來？鄭文燦笑說，他現在還在擔任市長，專心市政還是他的基本出發點，他直呼「大家不用急著幫我找工作啦！」。