快訊

評／自己不小心？性暴力源自動物性？長榮女大生命案的輿論反思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳水扁憂心全募兵 不解軍方為何接受馬英九政治決定

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台灣到底應該實施徵兵制還是募兵制，一直以來都是許多人討論的問題。 圖／聯合報系資料照片
台灣到底應該實施徵兵制還是募兵制，一直以來都是許多人討論的問題。 圖／聯合報系資料照片

媒體人趙少康南下探視前總統陳水扁，兩人敘舊深聊，今天釋出影片。趙少康問陳水扁，現在台灣的國防力量到底有多強？陳水扁說，他在任時調整徵兵與募兵的比例，尊重軍方專業，當時軍方指志願役役期不可縮短至一年以下，再縮短就是無可用之兵，但他不知為何，前總統馬英九上台後，軍方竟接受政治決定，接受全募兵，導致現在蔡英文總統也無法走回頭路。

趙少康問，若兩岸打起來，台灣國防力量有多強？陳水扁說，我國的力量再怎麼樣強，會強過對岸嗎？這是客觀事實，「但不是說他有力量贏過台灣就可以拿台灣，就跟美國和北朝鮮一樣，北朝鮮的軍事武器再強，也不是美國擔心的。」

陳水扁說，美方要幹掉北韓領導人金正恩也很容易，「但有沒有必要把他消滅掉？」他認為，一樣的道理，會贏不一定會打，何況兩岸還有美國的因素，如果今天要拿台灣，不只是對台灣宣戰，也是對美國宣戰，變成國際大戰，世界大戰，大家都要盤算，有利、不利或後遺症等，國際政治很複雜，很多事情以為有可能，但是就不可能，基本上美中台關係有點緊張，但應該不會打。

隨後趙少康問到陳水扁任內將兵役縮短？陳水扁說，不是憑人多就會打贏，問題是台灣為什麼會有徵、募兵的爭議。他強調，前總統李登輝時代就有募兵，他上台後，當時「徵募比」大概是六比四，當時有人討論，有沒有辦法施行全募兵制，但他尊重軍方專業，這樣的情況之下，能夠研究的是，是不是能夠有替代役及役期方面有沒有縮短的空間？

陳水扁說，李登輝時代，最後役期是一年四個月，所以役期可以縮短，是經過軍方專業的研究結果，但要慢慢調整「徵募比」，六比四要顛倒過來，變成四比六，如果募兵占到六，就有縮短役期的空間，但要逐年調整，因此他卸任時的役期就是一年，不能再縮短，軍方說，再縮短就是無可用之兵。

陳水扁質疑，但同樣的軍方專業，為什麼在馬英九上台之後就接受政治決定，接受全募兵？因此現在蔡總統沒辦法走回頭路，現在的問題不是武器多精良，是有沒有可用之兵？

陳水扁說，總統府之前發生過民眾偷軍史館武士刀砍傷憲兵，那一位憲兵也有持槍，但後來才知道，那位憲兵在軍中只訓練五個月就站總統府，這不是開玩笑嗎？憲兵是精良中的精良，結果只受訓五個月，這就是實施全募兵的結果，「事實上，美國是反對實施全募兵的。」

趙少康又問，加強後備動員有用嗎？陳水扁說「有限」，買那麼多武器結果無可用之兵，他真的很擔心。

陳水扁 趙少康 憲兵

延伸閱讀

F-5E失事因國機國造延宕？馬英九：1年5災變才該檢討

F-5E墜機又找「馬維拉」扛責？ 馬英九：這什麼邏輯啊

馬英九批民進黨無恥 顏若芳：昨是今非批評當年的自己

陳水扁緬懷嚴家淦 籲總統閣揆重視紀念園區

相關新聞

陳水扁憂心全募兵 不解軍方為何接受馬英九政治決定

媒體人趙少康南下探視前總統陳水扁，兩人敘舊深聊，今天釋出影片。趙少康問陳水扁，現在台灣的國防力量到底有多強？陳水扁說，他...

民進黨每個人都拿過阿扁錢？ 扁：沒拿過的出聲一下

媒體人趙少康日前南下探望前總統陳水扁，兩人上演大和解，今天釋出訪談影片，話題多元。趙少康當面問陳水扁，扁的女兒陳幸妤曾說...

影／2022選台北市長？ 鄭文燦：不用急著幫我找工作

台北市長柯文哲昨開嗆，「民進黨內部都搞不定，不要去期待別人」，直指總統蔡英文管不住愛將桃園市長鄭文燦，桃園市新聞處批柯文...

民進黨的「癡」美派 只會讓台灣陷入深淵

兩岸關係發展到今天，出現武統的極大可能，除了有中美兩強的原因，更是和在台灣執政的民進黨密不可分，甚至正是因為民進黨在美中之間的政治操作，放大了台海衝突的可能，引出了武統這頭猛獸。

接見世華訪問團 蔡英文預告台灣國家隊將拓展非洲市場

蔡英文總統今天接見「世界華人工商婦女企管協會訪問團」，她強調，台灣有能力提供企業一個穩定發展的環境，尤其台灣今年第三季的...

影／台肥董座遭擋張花冠開酸 蘇揆：這是做院長的無奈

行政院長蘇貞昌今(2)日出席109年度政府資料開放頒獎典禮。蘇貞昌在會前接受媒體採訪時遭問，昨(1)日嘉義縣長張花冠酸「...

網紅市長黃偉哲遭民怨逆襲 這次體驗「韓國瑜2018年網路遭遇」

台南市警方偵辦馬來西亞女學生命案扯出一個月前疑似吃案，網路上一片罵聲，市長黃偉哲灰頭土臉，甚至被質疑「除了會賣肉燥飯不會其他」。近來，包括學甲爐渣案、鐵路地下化強拆案，在網路上也出現不同聲音。擅長以網路行銷自己的黃偉哲，最近也被網路批得很嚴重，可以說是成也蕭何、敗也蕭何。

駐美代表處推特「誤觸」轉川普助選文 吳釗燮：會檢討

美國總統大選在即，我國駐美代表處推特帳號卻在日前轉貼一則美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）替美國總統候選...

吳釗燮撇支持川普 朱立倫：是嗎？現在髮夾彎太晚了

外交部長吳釗燮指外界認為蔡政府支持共和黨是「錯誤的刻板印象」，國民黨前主席朱立倫受訪質疑「是嗎？」民進黨現在要髮夾彎似乎...

嗆鄭文燦小英愛將內部搞不定 柯文哲：我有說錯嗎？

台北市長柯文哲昨嗆「鄭文燦不是小英愛將？桃園市議會通過自治條例，民進黨內部都搞不定，不要去期待別人。」桃園市新聞處批柯文...

吳釗燮：美選後可能陷入較長不確定 中國恐軍事威脅台灣

美國總統大選在即，外交部長吳釗燮今表示，外交部有做非常多的評估，認為選後恐陷入一段比較長的不確定因素，中國在這段期間可能...

土耳其總統感謝推文貼我國旗遭下架 外交部：中國施壓

土耳其總統艾爾段10月31日推文感謝「友好國家」強震後的祝福和支持，並張貼青天白日滿地紅國旗。據傳在中國大陸施壓下，推文...

熱門新聞

史上最短命？ 科技部將廢 回復國科會

國民黨公布萊豬民調 超過95%反對並對政府標示沒信心

柯文哲再嗆蘇貞昌極傲慢惡霸 批陳吉仲典型不負責

F-5機隊零附件全靠空軍找商源 兩度求援美方遭已讀不回

飛官殉職留下1歲獨生女 朱冠甍妻貼黑白照悲喊「女兒想你」

【重磅快評】陳吉仲說萊豬進口量會下減 怎沒人罵「死主委」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。