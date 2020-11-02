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民進黨每個人都拿過阿扁錢？ 扁：沒拿過的出聲一下

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前總統陳水扁。 聯合報系資料照
前總統陳水扁。 聯合報系資料照

媒體人趙少康日前南下探望前總統陳水扁，兩人上演大和解，今天釋出訪談影片，話題多元。趙少康當面問陳水扁，扁的女兒陳幸妤曾說「誰沒有拿過我爸爸的錢」，民進黨真的每個人都拿過？陳水扁沒有指名道姓，只是笑答：「沒有拿過的出聲一下好不好？」

陳水扁先是舉例選舉很花錢，他說曾與國民黨前大掌櫃聊天，對方說，國民黨前主席連戰在2000年選總統時，黨營事業就支援88億元，後來前總統李登輝在投票前指示再拿40億元給連戰，其他捐款還不算，「花那麼多錢選一個總統值得嗎，我不相信真的要花那麼多錢。」

陳水扁說，像民進黨這些窮黨，沒錢就是沒錢，「但很多人要跟你伸手」，他曾給台聯兩次3000萬元，共6000萬元，他給台聯都那麼多了，給自己黨內，尤其北高兩市，花了多少錢？「我幫大家站台，都是我的台，他們搭台都不用花錢，搭台還要轉播，有些都是算千萬的。」

陳水扁說，李應元有一次來開庭作證，自稱當年選台北市長，陳水扁給5000萬元，「這是他自己承認的，所以我才敢講。」

至於李登輝組台聯是為了怕民進黨鬥爭，所以要保護自己？陳水扁說，不會啦，冤冤相報何時了，不是只針對李登輝，「我沒有去追殺他，宋楚瑜及連戰我也沒有去算總帳，這是我的個性和理念，選過就好了，我已經贏了，為什麼一定要去追殺人家？不然宋楚瑜會全身而退嗎？」他強調，所以絕對不是因為他要去追殺才導致李登輝成立台聯，原因就是李登輝被國民黨趕出來。

陳水扁說，他必須要說一句話，前副總統連戰雖然是政治系主任跟博士，但應該聰明一點，不要把李登輝開除黨籍，李繼續留在國民黨，2004年阿扁還會連任嗎？也不可能有台聯黨，如果連戰把李登輝留著，李登輝一定會幫忙連戰。

陳水扁 李登輝 連戰 趙少康

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