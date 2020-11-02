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接見世華訪問團 蔡英文預告台灣國家隊將拓展非洲市場

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「世界華人工商婦女企管協會訪問團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「世界華人工商婦女企管協會訪問團」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「世界華人工商婦女企管協會訪問團」，她強調，台灣有能力提供企業一個穩定發展的環境，尤其台灣今年第三季的經濟成長率達到3.33%，更展現我國企業的韌性與沉穩的表現。她期盼世華姊妹們持續發揮影響力，一起促進台灣國際競爭力。蔡總統也預告，台灣國家隊將拓展非洲市場。

蔡總統致詞時表示，上個月，很高興在世華名譽總會長劉琍綺的邀請下，參加世華的年會。今天也非常歡迎新任總會長陳阡蕙率團到總統府，讓她跟世華姊妹們有更多的交流機會。尤其與會的世華姊妹中有好幾位是專程回國，並配合政府防疫政策，完成居家檢疫及自主隔離，「大家辛苦了」。

蔡總統說，現在就是投資台灣、布局全球最好的時間點。上周微軟宣布來台31年以來的最大投資計畫；政府除了持續改善投資環境，加上今年在防疫上的成果，更向世界證明，台灣有能力提供企業一個穩定發展的環境。尤其是台灣第三季的經濟成長率能夠有3.33%的表現，實在令人驚豔。我國的經濟成長率，在全球一片被壓抑的情況下，可以有正成長，而且達3.33%，這表示台灣的韌性及國民能夠沉穩地面對這個變局，展現出能量，這是非常一個好的表現。

蔡總統指出，政府目前正積極布局非洲，僑委會也在盤點僑界資源，將在11月27日舉辦「台商在非洲」研討會，希望借重台商經驗，引領台灣的產業進入非洲。她也期盼，陳總會長能帶領世華姊妹們，跟台灣國家隊一起拓展非洲市場。

非洲 台商

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