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影／台肥董座遭擋張花冠開酸 蘇揆：這是做院長的無奈

聯合報 / 記者任忠泰毛昱棋賴韻如／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今(2)日出席109年度政府資料開放頒獎典禮，會前接受媒體採訪。記者任忠泰、毛昱棋／攝影
行政院長蘇貞昌今(2)日出席109年度政府資料開放頒獎典禮，會前接受媒體採訪。記者任忠泰、毛昱棋／攝影

行政院蘇貞昌今(2)日出席109年度政府資料開放頒獎典禮。蘇貞昌在會前接受媒體採訪時遭問，昨(1)日嘉義縣長張花冠酸「輸很多的去做院長，拜登77歲都可以選總統，蘇現在73歲應該也是有想要選總統」。對此，蘇貞昌表示，當院長處理所有的人事，都是為公考量，難免會讓私人失望，「這是做院長的無奈」，但還是一本大公，這我只有承擔，至於說是因為為侯友宜助選的原因，這個她不講，我還不知道。

另一方面，台北市長柯文哲日前質疑中央政府無法為民眾把關食安，「是笨還是壞？」行政院長蘇貞昌回應「聽不懂說什麼」，被柯回嗆「台北市有完整失智照顧系統」，綠營批涉人身攻擊，要求柯道歉。柯文哲不但拒道歉，昨(1)日還說「我只是罵他（蘇）裝傻」。對於蘇貞昌今回應，在蔡總統領導下為福國利民努力，現在全心全意在防疫紓困、三倍券振興以及食安和相關國家安全、地方治安等防護，「實在是沒有時間和心情去注意到哪一個人講什麼？」

蘇貞昌 行政院 食安 張花冠

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