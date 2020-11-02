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因應疫情 勞動部延長實施安心就業計畫
考量新冠肺炎疫情持續，勞動部長許銘春今天表示，勞動部決議延長實施安心就業計畫，實施期限將與紓困條例相同，勞工無薪假補貼的領取上限也將一同延長至12個月。
許銘春今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查中華民國110年度中央政府總預算關於勞動部主管預算（公務及基金預算）案，會前接受記者聯訪。
日前印尼政府主張雇主必須分擔移工安置費，引發台灣雇主反彈。許銘春表示，勞動部已收到印尼駐台機構的回函，但回函只針對適用行業、雇主應負擔費用項目，以及不僅針對台灣施行等3點資訊，其他部分都沒有具體說明，勞動部將持續溝通。她強調，依過往雙邊會議的結論，有任何變動都需要充分告知另外一方，並經溝通協調，如果印尼政府只是片面告知後便施行，勞動部不會接受。
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