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因應疫情 勞動部延長實施安心就業計畫

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
勞動部長許銘春出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查中華民國110年度中央政府總預算關於勞動部主管預算（公務及基金預算）案。記者陳宛茜／攝影
勞動部長許銘春出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查中華民國110年度中央政府總預算關於勞動部主管預算（公務及基金預算）案。記者陳宛茜／攝影

考量新冠肺炎疫情持續，勞動部許銘春今天表示，勞動部決議延長實施安心就業計畫，實施期限將與紓困條例相同，勞工無薪假補貼的領取上限也將一同延長至12個月。

許銘春今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查中華民國110年度中央政府總預算關於勞動部主管預算（公務及基金預算）案，會前接受記者聯訪。

日前印尼政府主張雇主必須分擔移工安置費，引發台灣雇主反彈。許銘春表示，勞動部已收到印尼駐台機構的回函，但回函只針對適用行業、雇主應負擔費用項目，以及不僅針對台灣施行等3點資訊，其他部分都沒有具體說明，勞動部將持續溝通。她強調，依過往雙邊會議的結論，有任何變動都需要充分告知另外一方，並經溝通協調，如果印尼政府只是片面告知後便施行，勞動部不會接受。

勞動部 印尼 許銘春

延伸閱讀

印尼要雇主分擔安置費 勞動部：不接受片面施行

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