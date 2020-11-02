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駐美代表處推特「誤觸」轉川普助選文 吳釗燮：會檢討

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮（中）報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。記者曾原信／攝影
立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮（中）報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。記者曾原信／攝影

美國總統大選在即，我國駐美代表處推特帳號卻在日前轉貼一則美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）替美國總統候選人川普（Donald Trump）的助選推文，並在一個小時後才刪除。對此，民進黨立委蔡適應在質詢時問外交部要不要懲處，外交部長吳釗燮則表示，會檢討。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。

針對日前我駐美代表處人員「誤觸」轉貼川普助選文，蔡適應在質詢時問吳釗燮，「你覺得可不可以？」吳釗燮則回答，「我覺得這個不妥，也因為認為不妥，所以我們很快就拿掉了。」

他並表示，這樣轉貼會被認為台灣站在一邊來說話，而台灣應該是中立的。吳釗燮也指出，在他國選戰中保持中立，是外交部長期以來的傳統。

蔡適應則質疑，如果這是外交部從上到下都遵守的守則，怎麼會發生這樣的事情？並詢問該名人員是否為台灣派去的外交官。對此，外交部北美司長徐佑典第一時間難以回答，後來才說，「我想這應該是我們正式的外交同仁。」

蔡適應則說，如果是台灣正式的外交人員，發生這樣的事情很嚴重，並追問外交部後續是否要做出懲處？吳釗燮立刻表示，「我們會來檢討。」

蔡適應最後除了質疑該名外交人員轉貼助選文，恐怕不知道自己有問題，也提醒外交部未來在管理推特帳號要更小心，無論是由兩個人共管推特帳號，還是避免在手機上操作，再度造成「誤觸」等。

外交部 吳釗燮 蔡適應 川普 美國大選

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