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嗆鄭文燦小英愛將內部搞不定 柯文哲：我有說錯嗎？
台北市長柯文哲昨嗆「鄭文燦不是小英愛將？桃園市議會通過自治條例，民進黨內部都搞不定，不要去期待別人。」桃園市新聞處批柯文哲無須烏賊指控、製造混亂，甚至指桃園市議會國民黨議員多數。對此，柯文哲今天表示，「我只是講話較直接，我有講錯嗎？」柯說，「大家都很清楚，桃園不是府會一家，不要再假了。」
萊豬大戰，柯文哲這幾天砲火全開，除批評中央發兩道公文「溝通？還是恐嚇信？」並嗆蔡總統「桃園市長鄭文燦不是小英愛將？桃園市議會通過自治條例，你們民進黨內部都搞不定，就不要去期待別人。」
對於柯將萊豬戰火，除蘇貞昌、陳吉仲現在燒到鄭文燦，對於柯指民進黨內部搞不定，不要去期待別人，柯文哲今天再說，「我有說錯嗎？」「大家都很清楚，桃園不是府會一家，不要再假了。」
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