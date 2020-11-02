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土耳其總統感謝推文貼我國旗遭下架 外交部：中國施壓
土耳其總統艾爾段10月31日推文感謝「友好國家」強震後的祝福和支持，並張貼青天白日滿地紅國旗。據傳在中國大陸施壓下，推文中的中華民國國旗貼圖昨天已被「下架」。我外交部今證實此事，並表示，強烈遺憾國際人道援助合作再次受到政治干擾。
外交部指出，根據我駐土耳其代表處情資，土方是受到中國政府的施壓而刪除貼文。
外交部表示，土國伊茲米爾傳出地震災情後，我國於第一時間向土國政府及人民丶表示關切慰問，是出於人饑己饑，人溺己溺的國際人道關懷精神，卻遭中國無理打壓，外交部表示譴責。
外交部也說，我國不會因此卻步，將持續堅定向包括土耳其在內的國際社會提供即時的人道援助，展現台灣良善的力量。
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