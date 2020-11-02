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美國大選在即 吳釗燮：交接期須關注兩岸動向

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮。本報資料照片
外交部長吳釗燮。本報資料照片

美國總統大選結果可能影響台美關係未來發展，對此，外交部吳釗燮今表示，美國大選後的交接期，所有單位都要關注兩岸動向，對可能發生的事情做好準備。至於外界普遍認為蔡政府希望川普勝選，吳釗燮則說，這種刻板印象是錯誤的，外交部幾十年傳統，就是共和民主兩邊平行交往，維持良好關係。

蔡英文總統日前召開國安高層會議，針對如何深化台美、穩定兩岸關係進行討論，據了解，府方與國安團隊就美國總統大選各種可能的狀況進行研判及因應。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。吳釗燮在會前受訪時表示，美國大選在即，不只是在駐美代表處，也在外交部對於美國選舉各種狀況掌握當中，不管結果怎樣，都會持續跟美國維持非常良好關係，這一點毋庸置疑。

至於外界普遍認為蔡政府希望川普勝選，吳釗燮則說，這種刻板印象是錯誤的，外交部幾十年傳統，就是共和民主兩邊平行交往，維持良好關係，美國近期的挺台法案也都在國會中獲得跨黨派支持。

而蔡總統日前召開國安會議，是否是關注美國總統大選？吳釗燮說，這只是其中一部分，並指出，美國總統大選後，會有一段時間交接期，這段期間所有單位包括國防、海巡、外交等都要關注兩岸動向，對兩岸可能發生的事情做好準備。

吳釗燮 外交部 美國大選 台美關係

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