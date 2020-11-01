蔣公誕辰主席要赴慈湖謁陵？ 國民黨：逝世紀念日才要

中評社《國民黨破天荒不謁陵卻去同志遊行》一文報導「過去不論是蔣介石誕辰或逝世紀念日，國民黨歷任主席必親自率中央黨務一級主管赴慈湖謁陵」。國民黨今澄清並非事實，文傳會副主委鄭照新強調，過去在蔣公「逝世紀念日」才是由主席率黨內一級主管謁陵，今年3月31日江啟臣已去過，但「誕辰紀念日」則多由主席送花紀念致意。

國民黨指出，中評社文中「黨主席率中央黨務一級主管定期赴慈謁陵就國民黨的傳統之一，取消會不會流失傳統支持者？或說國民黨早已流失傳統支持？黨內改革派與保守派必有一番爭論」一段，既非事實，乃為循例，何來「取消」之說？但向中評社反應更正遭拒，必須澄清事實以正視聽，若仍有散布錯誤而不更正者，國民黨保留法律追訴權。 中評社報導「過去不論是蔣介石誕辰或逝世紀念日，國民黨歷任主席必親自率中央黨務一級主管赴慈湖謁陵」，國民黨今澄清並非事實，誕辰多由主席送花，並附上主席送花照片。圖／國民黨提供 中評社報導「過去不論是蔣介石誕辰或逝世紀念日，國民黨歷任主席必親自率中央黨務一級主管赴慈湖謁陵」，國民黨今澄清並非事實，誕辰多由主席送花，並附上主席送花照片。圖／國民黨提供 中評社報導「過去不論是蔣介石誕辰或逝世紀念日，國民黨歷任主席必親自率中央黨務一級主管赴慈湖謁陵」，國民黨今澄清並非事實，誕辰多由主席送花，並附上主席送花照片。圖／國民黨提供