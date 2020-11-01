台灣加入區域聯盟 朱立倫籲重資安產業

「台灣一定要積極加入區域聯盟，也要積極推動資安產業！」前新北市長朱立倫1日到台大EMBA演講指出，美國打壓中國是必然趨勢，但疫情讓全球貧富差距拉大，台灣務必要加入區域經濟聯盟，提振貿易競爭力才能生存；他建議政府要積極推展資安產業，這將是台灣未來的一條明路。

富者愈富

「1980年代日本犯了一個致命錯誤，就是宣稱要當世界第一。」朱立倫說，1980年1元美金換350日元，現在是100元，日本被20年的美日貿易戰打趴在地。小布希2001年發生恐攻，歐巴馬2008又遇到金融風暴而拖延，其實美國一定會對付中國，尤其21世紀的科技戰，華為竟然想做5G的老大，美國當然會打壓。

朱立倫認為，拜登如果當選，台灣會很慘，一定要加入聯盟，不然會成為孤島，未來10年貿易競爭力會愈來愈差。他指出，疫情造成最大的影響就是貧富差距愈來愈大；美國首富貝佐斯前年離婚之後財產少了3分之1，被老婆分走300多億，但最近財產已破2,000億，「好多人開玩笑他可以再離6次婚（眾笑）。」

「前200大企業幾乎掌握90%的資產，後50%的人掌握美國資產只佔1%，50%~90%間則只掌握9%。」朱立倫強調，美國股市現在在漲，但漲的是FAANG等大企業；而台灣也是，鋼鐵、紡織股都沒漲，就漲一家台積電，「20幾年前買聯電的人都被氣死了。」但就像美股拿掉FAANG就沒了，台股拿掉台積電還剩什麼呢？

台灣必推資安產業

談到政府為何打不了房？朱立倫指出，「因為這是所有人資產最重要的一塊！」台灣的自有住宅率遠高於90%，「你覺得沒有，可是你爸媽都有自有住宅，你想你爸媽的房子未來是誰的？（眾笑）」現實面如果打房是每個人都受傷，「資產縮水會不開心，資產增加就會提高快樂度，消費可能性就會提高。」

「政府推國家數位轉型，一定要用網路取代馬路，要積極加入區域經濟整合，並洽簽FTA。」朱立倫舉例，阿拉伯國家若要打以色列，最有效就是資訊攻擊，「台灣年輕人一天沒網路就暴動了。（眾笑）」資安若淪陷，飛彈、飛機都飛不上天，「資訊戰爭才是最大的國防，台灣有很好的條件去推動。」

出國花錢救外匯

「台灣人1年出國結匯多少錢？1兆2,000億，快400億美金；外國人來台灣則倒回去200億。」朱立倫在回答QA時說，疫情讓女生都不能出國很慘，「因為男生只花1,000億，女生花1兆1千億。（眾笑）」現在百貨業賺翻，但對外匯卻毫無助益，央行每天求疫情中心開放日韓港澳，就是希望大家能出國花錢，「這是一種愛國行為。」他笑說。

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