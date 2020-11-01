啟動縣市長民調 江啟臣：艱困區及早準備找到勝選的人

國民黨主席江啟臣今受訪指出，黨中央啟動22縣市民調作業，上周完成中彰雲投四縣市執政滿意度與預測選情民調，結果4縣市執政滿度民調都超過六成。他表示，相對艱困地區要提早作準備，「人選最重要」連議員也須及早準備，國民黨中央要設法找到能勝選的人。

江啟臣表示，縣市長期中考，國民黨上周完成的中部4縣市執政滿意度調查，都在五成、六成，顯示縣市長「有感施政」且方向讓民眾認同。媒體問到外傳雲林縣是否執政滿意度較低？江啟臣表示，其實都很不錯， 各縣市滿意度都穩定，且與去年相較都上升，他認為施政讓人民滿意，有感施政，可以繼續維持高滿意度。

黨中央的角色，江啟臣表示，目前黨籍立委到各縣市座談，地方需要什麼，黨中央與立委就協助爭取什麼。

回應民眾期待。說到所謂艱困地區，江啟臣說，會與各縣市黨部主委密切連繫，組發會也常到地方走動，不要脫節。