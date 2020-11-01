暗指鄭文燦選2024？ 朱立倫：他要獲得的不只桃園民眾支持

蔡政府開放瘦肉精美豬進口議題持續延燒，台北市長柯文哲今嗆通過零檢出自治條例的桃園市長鄭文燦「不是小英愛將？你們自己都搞不定了，就不要期待別人。」國民黨前主席、桃園縣前縣長朱立倫也提醒鄭文燦，要獲得民眾的支持「不是只有桃園而已」，民眾都在看，似乎暗指鄭要問鼎2024大位。

朱立倫下午出席台灣大學EMBA演講「貿易戰及疫情後台灣產業發展策略」，會前受訪談及萊豬表示，他以自己過去執政桃園為例，表示所有市民最關心的還是民生議題，這時候沒有任何模糊的空間，鄭文燦一定還是要站在民眾的角度評估這件事，「不管地方首長還是中央首長都應該如此」。

朱立倫說，更何況現在政府還禁止國內養殖業者使用萊克多巴胺，怎麼可以說今天是禁藥，但進口的就可以讓民眾吃？這是完全不合理的，「更何況鄭文燦要獲得民眾的支持，不是只有桃園而已，民眾都在看」。