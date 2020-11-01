睽違28年重回台灣 ICCA全球年會今晚高雄開幕

國際會議協會（ICCA）全球年會繼1992年首度在台北舉辦，今年再重回台灣，今起至3日在高雄舉行，今晚在高雄衛武營開幕。受疫情影響，雖國外會員多無法親自來台，但市府規畫線上、線下雙軌進行議程，讓年會順利進行，展現台灣在疫情下仍能舉辦大型會議活動的實力。

國際會議協會（ICCA）全球年會今晚在高雄衛武營國家歌劇院舉辦開幕儀式，高市府說，自5年前起市府積極備戰，最後在荷蘭鹿特丹、日本橫濱及俄羅斯聖彼得堡等全球知名的城市激烈競爭中脫穎而出，成功爭取到主辦權，睽違28年。

經發局表示，此次ICCA年會共有來自全球五大洲、百多個國家的千名會員參與，雖國外會員受疫情影響無法親自來台，但市府運用「混合會議模式（Hybrid Meeting）」規畫線上、線下雙軌進行的議程，讓年會依然能在疫情中順利進行。

為期3天的年會以「轉型」為主題，今晚開幕，明天在高雄展覽館進行年會議程。講師群陣容包含微軟全球活動副總裁Bob Bejan、「IT天才」數位政委唐鳳、「遊戲大師」周郁凱等，還有智崴科技、Sweetburden及世豐螺絲等在地業者分享轉型實務經驗，探討疫情影響下產業的新常態及未來發展趨勢。

11月3日的閉幕式，市長陳其邁將代表主辦城市與ICCA簽署「高雄議定書（Kaohsiung Protocol）」，讓高雄以城市之名寫入世界會展歷史。