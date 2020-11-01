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獅象大戰打賭 賴清德：想看盧秀燕帶著獅子頭跑行程
台東縣金峰鄉全國首座以原住民族傳統農糧小米主體的體驗場館「小米學堂」，今天辦祭典活動。賴清德受邀出席，他也接地氣穿上排灣族服，過火、洗手去穢。媒體問他對於台中市長盧秀燕提出獅象大戰的賭約看法時，他笑說，他個人想看盧市長帶著獅子頭跑行程。
賴清德笑笑回應說，愛棒球不用打賭，行銷城市也不用打賭，他個人想看盧市長帶著獅子頭跑行程，應該是很可愛，不過，要行銷台灣本來就是我的責任。
賴清德今天到台東金峰鄉壢丘部落參加南迴小米學堂祭典活動，他穿著排灣族傳統服很親切的和族人打成一片 ，不僅接地氣接受部落傳統儀式過火、洗手來去穢，也用排灣族語「馬利、馬利，馬撒露（排灣族意：你好）」向族人問好。
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