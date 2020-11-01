朱立倫詢問是否要選桃園市長 江啟臣曖昧回應

傳出國民黨內力拱黨主席江啟臣參選2022桃園市長，前主席朱立倫上周出席國民黨光復節慶祝活動時，對媒體表示他會問問江啟臣。據與會人士轉述，朱立倫在現場與江啟臣問好，席間兩人短暫交談，朱確實有詢問江此事的真實性，不過，江並未鬆口，僅開玩笑的跟朱說：「如果要的話會再去拜碼頭」。

朱立倫日前受訪時曾表示，桃園要勝選不難，只要國民黨要找回主流價值，讓年輕人認同，不只桃園其他地方都會勝選。他也開出桃園市長的條件，就是要深耕基層，朱以自己八年執政為例，強調桃園人很重視情感也是很年輕的城市，有意參選的人一定要深耕及勤跑基層，了解民意，桃園是發展迅速的城市，也要對年輕化的桃園提出願景跟具體政見。