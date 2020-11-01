柯文哲嗆小英搞不定鄭文燦 桃市府：別拖人下水

萊豬大戰延燒，台北市長柯文哲今天再度開嗆「桃園市長鄭文燦不是小英愛將？你們自己都搞不定了，就不要期待別人」，對此桃園市政府新聞處長詹賀舜今天發聲明回應，柯文哲要與行政院唱反調，不必拖別的縣市下水。

詹賀舜表示，桃園市長鄭文燦對食安標準一致化，立場清楚，柯文哲無須烏賊指控、製造混亂，桃園市議會通過食安自治條例修正案加上罰則，是在議會占多數席次的國民黨議員提案，並非市府提案。

詹賀舜說明，鄭文燦從以前到現在所表達的立場都是一樣，食安標準要全國一致，按照食品安全衛生法規定，動物用藥的容許值，由中央部會農委會及衞福部訂定。

詹賀舜說，地方議會通過的食安條例送中央備查時，依照地方制度法規定，也不能牴觸立法院通過的法律，如果牴觸，也是失效。鄭文燦一再說明，食安一國多制，就無法執行稽查標準，所以他支持中央統一解釋。