快訊

現代版「宋江」告別式 黑衣部隊陣仗更勝天道盟「蕭濟公」

主計總處人口普查鬧當機、洩個資？政院：正緊急處理中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲嗆小英搞不定鄭文燦 桃市府：別拖人下水

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
萊豬大戰延燒，台北市長柯文哲今天開嗆「桃園市長鄭文燦不是小英愛將？你們自己都搞不定了，就不要期待別人」。記者陳夢茹／攝影
萊豬大戰延燒，台北市長柯文哲今天開嗆「桃園市長鄭文燦不是小英愛將？你們自己都搞不定了，就不要期待別人」。記者陳夢茹／攝影

萊豬大戰延燒，台北市長柯文哲今天再度開嗆「桃園市長鄭文燦不是小英愛將？你們自己都搞不定了，就不要期待別人」，對此桃園市政府新聞處長詹賀舜今天發聲明回應，柯文哲要與行政院唱反調，不必拖別的縣市下水。

詹賀舜表示，桃園市長鄭文燦對食安標準一致化，立場清楚，柯文哲無須烏賊指控、製造混亂，桃園市議會通過食安自治條例修正案加上罰則，是在議會占多數席次的國民黨議員提案，並非市府提案。

詹賀舜說明，鄭文燦從以前到現在所表達的立場都是一樣，食安標準要全國一致，按照食品安全衛生法規定，動物用藥的容許值，由中央部會農委會及衞福部訂定。

詹賀舜說，地方議會通過的食安條例送中央備查時，依照地方制度法規定，也不能牴觸立法院通過的法律，如果牴觸，也是失效。鄭文燦一再說明，食安一國多制，就無法執行稽查標準，所以他支持中央統一解釋。

食安 鄭文燦 柯文哲

延伸閱讀

萬聖節扮「炭治郎」撞衫鄭文燦 侯友宜曝選角原因

萊豬戰！柯文哲：鄭文燦不是小英愛將？自己人都搞不定

出席反毒路跑宣誓 柯文哲：北市吸毒人數已有控制

萊豬嗆蔡英文？柯文哲：鄭文燦不是愛將？內部都搞不定

相關新聞

柯文哲嗆小英搞不定鄭文燦 桃市府：別拖人下水

萊豬大戰延燒，台北市長柯文哲今天再度開嗆「桃園市長鄭文燦不是小英愛將？你們自己都搞不定了，就不要期待別人」，對此桃園市政...

影／民眾黨台南服務處揭幕 蔡璧如：期望初期有3席議員

台南民眾黨台南總服務處今天開幕，立委蔡璧如表示，希望能在台南深耕，但民進黨在台南經營太深遠，有一定的難度，未來初期希望台...

美大選結果即將揭曉 外交部盼雙方關係再創新猷

美國總統大選進入最後關鍵階段，根據外交部送達立法院報告指出，近年來台美關係持續發展，今年更在高層互訪、軍購、防疫等各項領...

獅象大戰打賭 賴清德：想看盧秀燕帶著獅子頭跑行程

台東縣金峰鄉全國首座以原住民族傳統農糧小米主體的體驗場館「小米學堂」，今天辦祭典活動。賴清德受邀出席，他也接地氣穿上排灣...

朱立倫詢問是否要選桃園市長 江啟臣曖昧回應

傳出國民黨內力拱黨主席江啟臣參選2022桃園市長，前主席朱立倫上周出席國民黨光復節慶祝活動時，對媒體表示他會問問江啟臣。...

蔣中正戰情危急就禱告 立十字架要小蔣與部隊受洗

蔣中正總統是虔誠基督徒，每到戰事危急關頭，必禱告庇佑軍民。1944年上半年抗戰局勢危急，國府連失洛陽、長沙、衡陽，蔣中正面對日軍步步進逼，美國又藉口國軍作戰不力，欲藉史迪威奪帥權，心情苦悶，5月洛陽危殆，蔣中正祈禱若獲勝，必使蔣經國受洗禮，終身服役於上帝。

藍營2022選情有望超越2018？ 侯友宜：全民想法為依歸

備戰2022縣市長選戰，國民黨已啟動22縣市民調，上周完成中彰雲投四縣市執政滿意度與預測選情，四縣市執政滿度民調都超過六...

外交部：感謝106位歐洲政要發聲 挺台參與WHO

外交部今天表示，中歐四國集團、拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞，近日由這7國國會友台小組主席領銜，總計106名國會議員及政要參...

酸蘇貞昌失智失言？ 柯文哲拒道歉：我只是罵他裝傻

萊豬大戰，台北市長柯文哲昨暗酸行政院長蘇貞昌「失智？」引發綠委批柯失言應該道歉。柯文哲今天上午出席扶輪社反毒路跑活動宣誓...

備戰2022縣市長 國民黨民調中彰投雲施政滿意度破六成

備戰2022縣市長選戰，國民黨已啟動22縣市民調作業，上周完成中彰雲投四縣市執政滿意度與預測選情民調。黨務人士表示，包含...

【總編開箱】蔡政府賭性爆發 已看不清川普、國際關係真相

遠在太平洋另一頭的美國總統大選，戰火竟然也燒到台灣，不知道為什麼台灣這麼「入戲」？本文幫您深入蔡政府的賭徒思維及其盲點，並從國際架構與歷史縱深來思考川普的真面目…

22場黨慶+159場幹訓 藍黨務人士：備戰2022的必要整備

國民黨黨慶系列活動昨天從屏東起跑，要在一個月內巡迴全國22縣市舉辦完成，加強宣傳黨的核心價值。搭配即將啟動的159場幹部...

熱門新聞

女大生棄屍高雄 王淺秋諷「高雄沒市長」陳其邁回應了

確診人數突破百萬！政策大轉彎 英相強生宣布英格蘭二度封城

美大選前3天 華郵披露：蔡政府偏袒共和黨

孫大千：政院美豬控管玩真的 就採用區塊鍊技術登錄

蔡總統召開國安高層會議 就五大面向作出裁示

英國確診突破100萬大關 英相宣布一個月禁足令

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。