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影／民眾黨台南服務處揭幕 蔡璧如：期望初期有3席議員

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台灣民眾黨台南總圖服務處今天在東區揭幕，立委蔡璧如在場與台南市議會議長許信良交換意見。記者修瑞瑩／攝影
台灣民眾黨台南總圖服務處今天在東區揭幕，立委蔡璧如在場與台南市議會議長許信良交換意見。記者修瑞瑩／攝影

台南民眾黨台南總服務處今天開幕，立委蔡璧如表示，希望能在台南深耕，但民進黨在台南經營太深遠，有一定的難度，未來初期希望台南市至少有三席議員，能夠組成黨團，未來則希望每一區都有議員產生。

民眾黨最近陸續在各縣市成立服務處，今天除了台南之外，還有北桃園服務處也成立，台南市是第一個據點，原本黨主席台北市長柯文哲與柯爸、柯媽都要南下，但臨時取消，除了蔡璧如之外，民眾黨立院五虎將，包括黨團總召賴香伶、黨團主任陳婉惠、張其祿、邱臣遠，與黨部祕書長謝立功等人都到場參與開幕，現場還有數百名支持者。

台南市議會議長許信良、台南市議會國民黨團書記長王家貞、無黨議員許又仁等也到現場同慶，蔡璧如表示之前在台南就認識許信良，給予很多協助，服務處開幕許還問她「欠什麼」，她說什麼都不欠、只欠錢；而許信良在場也馬上送出10萬元的大紅包。

賴香伶表示，民眾黨目前正在立法院進行18歲可以投票公民權的爭取，希望在2022年時能夠實現，同時針對美豬進口引發的萊克多巴胺爭議，也希望政府在未能解決安全疑慮之前，停止明年1月1日開放進口，先做好邊境管制與溯源管理再說。

蔡璧如表示，之前台南市在東區與永康區兩區拿到最多的政黨支持票，因此第一個服務處先設在東區，未來希望能先深耕地方，做好服務，如果有得到民眾的支持，才能談選舉，最終目標當然是希望每一區都有議員，初期將先把重點放在市區部分，希望至少有三席議員，能在議會組成黨團。

東區服務處位在崇明路與崇道路口，剛好路衝的位置，遠遠就能看到藍色的「眾」字看板，相當醒目。

台灣民眾黨台南總圖服務處今天在東區揭幕。記者修瑞瑩／攝影
台灣民眾黨台南總圖服務處今天在東區揭幕。記者修瑞瑩／攝影
台灣民眾黨台南總圖服務處今天在東區揭幕。記者修瑞瑩／攝影
台灣民眾黨台南總圖服務處今天在東區揭幕。記者修瑞瑩／攝影

民眾黨 東區 許信良

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