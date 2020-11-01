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酸蘇貞昌失智失言？ 柯文哲拒道歉：我只是罵他裝傻

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市長柯文哲昨暗酸行政院長蘇貞昌「失智？」引發綠委批柯失言應該道歉。柯文哲今天上午出席扶輪社反毒路跑活動宣誓，柯說，「我最討厭人家裝傻！」記者林麗玉／攝影
北市長柯文哲昨暗酸行政院長蘇貞昌「失智？」引發綠委批柯失言應該道歉。柯文哲今天上午出席扶輪社反毒路跑活動宣誓，柯說，「我最討厭人家裝傻！」記者林麗玉／攝影

萊豬大戰，台北市長柯文哲昨暗酸行政院長蘇貞昌失智？」引發綠委批柯失言應該道歉。柯文哲今天上午出席扶輪社反毒路跑活動宣誓，對於失智說是否是再度失言？柯文哲再嗆蘇，「我最討厭人家裝傻！」他只是在罵他(蘇貞昌)裝傻而已。

萊豬爭議，柯文哲持續槓中央，柯上周於臉書問民進黨，「台灣要開放進口的到底是美豬，還是全世界含萊克多巴胺豬？這就是民進黨民主？」「二選一或14選一哪個較簡單？」「請問中央答案是什麼？如果你們不知道，到底是『笨』還是『壞』？」

不過蘇貞昌對於柯文哲的質疑僅回「聽不懂。」引發柯文哲昨天再批「我們台北市有完整的失智照顧系統」，遭解讀是暗酸蘇貞昌失智，民進黨立委何志偉批評柯，已涉及人身攻擊，要求柯出面道歉。

對此，柯文哲今天拒道歉，並再嗆蘇，柯說，「我最討厭人家裝傻...」「我只是罵他(蘇)裝傻而已。」

柯文哲 失智 蘇貞昌

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