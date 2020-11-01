備戰2022縣市長 國民黨民調中彰投雲施政滿意度破六成

備戰2022縣市長選戰，國民黨已啟動22縣市民調作業，上周完成中彰雲投四縣市執政滿意度與預測選情民調。黨務人士表示，包含普遍被認為有連任危機的雲林縣在內，四縣市執政滿度民調都超過六成，支持水位相對安全。

初步盤點全國22縣市2022選戰布局，黨務人士點名，下屆高雄市長選戰布局將是國民黨最大難題，因經歷罷韓風波大起大落後，信心跟士氣會有很大影響，可能選將付之闕如，想選的人也還在觀望，須待大環境改變，布局才可能看到曙光。

黨務人士表示，此次選情盤點民調以國民黨現有執政的14縣市優先，將分區陸續完成，民調中除執政縣市施政滿意度調查，也會了解各縣市民眾關心議題，並針對2022可能的對手進行對比民調，直接初探選情可能發展，以作為備戰參考。

國民黨爭取重返執政，2022縣市長選戰是關鍵資格考。為超前布署，黨務系統自9月初全代會後即啟動各縣市選情訪查，10月下旬更展開逐一縣市進行民調，了解各縣市現今政治情勢，為未來提名布局扎根，首波中彰投雲民調已經完成。

黨務人士表示，國民黨目前執政中的14縣市，有11個縣市長將於2022爭取連任，目前規劃，除非執政表現有重大疏失，否則原則比照2018年縣市長選戰提名辦法中的現任優先模式，直接徵召現任續戰，鼓勵專心推動地方建設。

目前國民黨執政將任滿縣市，黨務人士說，南投縣長林明溱已在幫下個縣長人選打底，立委許淑華、馬文君都有實力；苗栗縣部分，苗栗農田水利會長謝福弘與苗栗縣議長鍾東錦可望擇一參選；連江縣部分，地方勸進副縣長王忠銘接棒。

非國民黨執政8縣市中，黨務人士指出，台北市部分，立委蔣萬安與國民黨隔時院院長羅智強都已積極布局，未來盼已協調式民調處理；基隆市部分，前立委謝國樑勤跑基層，「捷運延伸」案看得出已讓民進黨對保住基隆有壓力。

桃園市部分，黨務人士說，現任議長邱奕勝強力表態，前立委孫大千與吳志揚也動頻頻，地方也勸進立委魯明哲；新竹市部分，市議員林耕仁、陳慶齡在黨團大會中表達角逐意願，立委鄭正鈐也被勸進參選。

下屆台南市長選戰，黨務人士表示，前政務委員高思博仍在地方蹲點，但選民結構對藍營不利，要尋求突破板塊；高雄市長選戰部分，地方尚無人選，但已先成立智庫提供黨團政策質詢題材，先扮演好在野黨，並徐圖與反民進黨力量結合。

至於嘉義縣與屏東縣傳統綠營票倉選區，黨務人士說，目前兩區都有黨籍不分區立委協助經營地方，並努力結合在野力量，有信心下屆縣市長選情會比這屆好。

黨務人士提到，上周黨內已完成中彰投雲4縣市國民黨籍縣市長施政滿意度與2022選戰選情初探民調，4縣市首長施政滿意度都在六成以上，施政表現也沒有什麼負評，藍營連任選情都處於穩定安全水位，可穩扎穩打。