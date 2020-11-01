22場黨慶+159場幹訓 藍黨務人士：備戰2022的必要整備

國民黨黨慶系列活動昨天從屏東起跑，要在一個月內巡迴全國22縣市舉辦完成，加強宣傳黨的核心價值。搭配即將啟動的159場幹部教育訓練，也被解讀主席江啟臣連任布局起跑。不過黨務人士表示，這些都是備戰2022必要的盤點整備。

黨務人士指出，舉辦相關活動已行之有年，教育訓練活動更早在今年初總統大選敗選後就應展開；每經過一次大的戰役之後就要去盤點部隊，去檢討部隊的虛實優劣在哪裏，才知道怎麼應付下一場戰役，做這些不是為黨主席改選提前布局。

11月24日是國民黨創黨126周年紀念日，國民黨昨天起也展開11月黨慶月巡迴全國22縣市慶祝活動，邀逐一縣市表揚晉齡黨員與績優義務幹部，表彰資深黨員對黨長期不離不棄支持，也盼透過他們看到對黨的中心思想、理念堅持。

昨天在屏東南州糖廠舉辦的首場黨慶活動設定「反萊豬」主題，共上千位黨員參與，一起烤肉聯誼吃台灣豬，用行動支持國產豬。除屏東場外，桃園、新北、新竹縣、台中、高雄、花蓮等6縣市也將擴大辦理，預計都會有破千位黨員參與。

黨務人士表示，回應外界近年來屢屢批評國民黨沒有中心思想、論述，今年黨慶也會加強宣傳以中華民國為主軸的國民黨核心價值，盼透過資深黨員的參與，也重新找回當初入黨精神，「莫忘初衷、一本初心」是黨內現在很需要的一個信仰。

黨中央也安排主席江啟臣訪視今年唯一一位黨齡正好滿90年晉齡黨員。但黨務人士說，相關安排仍在聯繫中，會尊重該黨員與家屬意願。而24日黨慶當天，黨原中央規劃黨主席江啟臣前往金門宣示捍衛中華民國立場，也因故取消。

除黨慶活動，黨務人士表示，國民黨年底前也將在全國以縣市議員選區為單位，辦159場幹部訓練，對象包含各地黨務幹部，黨籍義警、義消、民防等社團幹部，也要重新向黨員宣揚中心思想與核心價值，並為募反萊豬公投連署書暖身。

黨務人士指出，要迎戰兩年後九合一選舉，現在就要盤點整備部隊；辦過教育訓練過程也可看得出自己的戰力如何，盡快調整補強、將兵力重作分配，把部隊整建好。

對外界解讀相關活動是為了江啟臣明年連任黨主席暖身，黨務人士說，教育訓練與黨內組織活動，本來就有持續性，前主席吳敦義時代也有辦，這次只是因應環境改變調整訓練單位規模，跟將是否爭取連任無關。