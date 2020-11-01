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被指孤鳥單飛、犧牲同志換選票 高嘉瑜：錯誤帶風向

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。圖／取自高嘉瑜臉書
民進黨立委高嘉瑜。圖／取自高嘉瑜臉書

民進黨立委高嘉瑜昨天在臉書表示，最近有「綠營人士」一直在拋出錯誤資訊、帶風向，指控自己2018議員選舉得票衝高，是犧牲同志所換來的；但自己不僅配合黨部配票策略，還自掏腰包數十萬配合做聯合配票文宣，不知道一直刻意帶風向做錯誤報導的「綠營人士」是誰。

高嘉瑜表示，自己近來在國會質詢並推動實坪制是要杜絕建商拉高公設比，灌水公設坪數獲取暴利、造成消費糾紛，也會要求落實實價登錄、遏止預售屋炒紅單的歪風亂象；對於金管會、證交所該負責的TDR之亂、凱基獨占1G頻寬讓外資提款、凱基營業員違法代操、證交所的主機共置造成投資人的不公平競爭、康友財部爭議及保險業接軌IFRS 17，仍會持續關注並監督。

高嘉瑜 民進黨

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