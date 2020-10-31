國民黨黨費明年調漲五成 黨員預繳10年省荷包為黨加油

國民黨明年起黨費將從現行的每人每年200元，調整為300元，漲幅達50%，對一般青年黨員是不小負擔。有黨員就趕在制度調整前，一口氣預繳10年黨費，連同已預繳去年的黨費，省下1100元。黨務人士表示，沒有違規問題。

預繳十年黨費黨員表示，本來習慣是收到繳費通知單才會去繳黨費，但之前從新聞得知黨費可能要漲成500元，想說趁黨費200元的時候，預繳2000元可維持10年黨籍資格比較划算，為國民黨加油，還可省3000元。

黨務人士指出，10月14日中常會通過新制，基於法不溯及既往，通過新制前的預繳仍維持每年2百元，新制通過後的預繳就是要依照新制每年3百元。

黨務人士說，若不如此終身黨費1萬元，難道可以說現在個人黨費基礎不同，要他們也要依比例調漲？

至於之前是否有人頭黨員大筆預繳黨費情形，黨務人士表示，單就明年黨主席選舉而言，由於必須入黨或回復黨籍滿一年才有黨內選舉投票權，以目前規劃明年七月底黨主席改選回推，現在入黨已來不及，已經不會有人頭黨員的問題。

但黨務人士坦言，之前黨務改革會議召開期間，確實有人有注意到黨費將漲風聲，要預繳的早就預繳了，沒預繳的是意志不堅。