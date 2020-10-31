許勝雄續代海基董座毋須申報財產 葉毓蘭：當然不合理

海基會代理董事長許勝雄將延長代理期限，也引爆需不需財產申報問題。廉政署尋求為許解套方案，國民黨立委葉毓蘭批評，「法律有規定就這法律規定來辦」，申報規定原本就是針對職務所須監督，許不應例外。

葉毓蘭表示，現行公務人員，小至警察局分局長，每年都要依據財產申報法申報財產，要避免公務或從事公務人員瓜田李下、圖利自己，規定行之有年，既然代理海基會董事長滿三個月依法也應申報財產，就代表立法之初也認為有必要。

葉毓蘭說，海基會代理董事長職務在兩岸間有許多實質運作空間，財產申報也是對應職務本身，廉政署不應跨過規定開巧門，相關規避做法「當然不合理」。

但國民黨立委陳玉珍認為，基於鼓勵社會賢達參與兩岸事務，協助兩岸溝通，可接受蔡政府為許解套做法。陳說，許勝雄是以企業捐助方式取得海基會董事席位，這也是民間有名望人士參與海基會運作的模式之一，原就應多鼓勵他們的辛勞。

陳玉珍表示，當前兩岸關係急凍，在兩岸有一定地位的海基會董事們能否發揮影響力，協助兩岸融冰，這點比較重要。