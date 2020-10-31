高鈺婷：時力會在中央、地方努力推動婚姻平權

時代力量黨主席高鈺婷今天率隊參加第18屆台灣同志遊行，高鈺婷表示，呼應本次遊行主題「成人之美」，也參與遊行的時代力量主軸定為「尊重多元守護性平、性好有你教育一起」，希望能透過教育推動台灣的性別平權意識、培養孩子的性平觀念，並瞭解尊重多元的珍貴價值。

時力立委立法委員王婉諭、陳椒華、基隆市議員陳薇仲、立法院黨團主任賴嘉倫、副主任白卿芬、智庫執行長李兆立等黨公職夥伴皆一同參與。

高鈺婷說，作為兩個孩子的母親，希望孩子能夠在包容彼此、尊重差異的多元社會下自由且自信地成長，讓孩子不用因為自己的身份、性別認同和外表而否定自己在社會上存在的價值。而時代力量作為一個政黨，更會努力推動相關法案和政策來達成目標。

高鈺婷表示，時代力量除了立委在國會持續推動跨國同婚的法案之外，縣市議員及地方黨部也努力讓性別平權在地方扎根，例如組成在地議員性別平等連線、推動校園性平小組、倡議性平反歧視、晨光時間教材公開透明嚴格把關等措施。

王婉諭表示，雖同志婚姻已通過專法，但跨國同志伴侶仍須來回出國才能與另一半在台灣共同生活，今年又因為疫情而受到更多限制；希望婚姻平權與性別平權能更往前邁進，因此時代力量會推出跨國同婚法案，來保障這些朋友的權利。

陳薇仲表示，時代力量持續推動法案，希望每個有不同性傾向或性別認同的人，能夠被更完善的社會制度所保障。陳說，基隆市政府在性別教育議題方面仍有許多進步空間，將持續督促市府完善婚姻登記的方便性和友善度，平等對待每個不同性傾向的人。