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共軍擾台、美國大選 總統指示警政海巡加強戒備

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
近日頻傳中共軍事擾台，加上美國總統大選即將投票，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統確實有指示為了避免外在因素影響台灣的治安與社會穩定，要求警政署、海巡署等加強戒備。 圖／國防部
近日頻傳中共軍事擾台，加上美國總統大選即將投票，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統確實有指示為了避免外在因素影響台灣的治安與社會穩定，要求警政署、海巡署等加強戒備。 圖／國防部

近日頻傳中共軍事擾台，加上美國總統大選即將投票，警政署為防範各種危害狀況發生及應處，通令各警察機關於今天起，開設聯合指揮所，警政單位更強調是國安高層指示。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統確實有指示為了避免外在因素影響台灣的治安與社會穩定，要求警政署、海巡署等加強戒備。

張惇涵說，至於警政署及海巡署用何種方式來應處，牽涉到警政署對警力的調派及勤務輪值，應由警政署說明比較適當。

蔡總統上午召開國安高層會議，總統府下午舉行會後記者會，有媒體針對警政署開設聯合指揮所提問，張惇涵指出，大概也有一些媒體在傳言說所謂中國第五縱隊的事情，「但我們沒有掌握到相關訊息，請國人放心。

至於警政署相關警力調配及安排，張惇涵表示，應由警政署說明。因應可能的外在勢力的影響，蔡總統有指示警政署、海巡署相關單位全力戒備這樣狀況。

媒體追問共軍擾台及美國大選，為何會涉及國安？張惇涵說，國安包括無論是國安、國防相關部門，也包括海巡署，海巡署是第一線維護海疆，警政署跟維護治安有很大關聯性，國安是一體的，包括海巡署、警政署都在今天會議範圍當中。

海巡署 國安 總統府發言人

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