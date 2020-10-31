民進黨組隊參加同志遊行 林飛帆：平權還有努力空間

18屆台灣同志大遊行今在台北市政府前廣場熱鬧舉行，包括民進黨副秘書長林飛帆、民進黨立委范雲、賴品妤、高嘉瑜、何志偉及北市議員梁文傑、洪健益等民進黨黨公職人員組隊參與。林飛帆指出，同婚專法通過不會是平權運動的終點，從最近諸多討論可看出，台灣距離真正的平權還有一段距離。對於國家祈禱早餐會取消一事，他除表達遺憾，也強調未來透過更多努力，讓平權概念深植到每個人心中。

林飛帆說，今年民進黨參與遊行的隊伍盛大，人數勝過往年，理由很簡單，雖然去年同婚專法已經通過，但法案的通過，並不表示平權運動已經走到終點，從最近這陣子的討論可以看出，台灣距離真正的平權還有一段距離，還有努力空間，希望所有民進黨公職人員，能在自身崗位上盡可能推促平權，讓大家認知到社會上還有很多人期待能處在不被歧視、被理解的環境。

他也說明，今天民進黨主張的標語是「18 make your own choice」，除了呼應今年的第18屆遊行， 也結合了18歲公民權的重要性。他指出，還有非常多年輕朋友等待一個公平決定自己未來的權力，希望未來只要年滿18歲，就能享追求幸福、追求參與公共事務、國家想像的權利。

至於國家祈禱早餐會取消一事，林飛帆說，我們的態度很清楚，對取消表達遺憾，也證明了平權運動有更多努力空間，盼未來透過持續努力，讓平權概念深植到每個人心中。