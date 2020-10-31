國家祈禱早餐會取消 同志團體：勿把同志當武器

18屆台灣同志遊行今在台北市政府廣場登場，不到下午1時已湧入3萬多人，對於因蔡英文總統公開挺同，國家祈禱早餐會宣布取消的爭議，主辦單位台灣彩虹公民行動協會表示，國家祈禱早餐會不應把反同當作唯一議題來反對總統，或把同志當成敵人，甚至當作武器攻擊別人。

原定在昨天舉行的第20屆國家祈禱早餐會，因蔡英文總統日前公開號召民眾一起參與同志遊行，引發教會內部不同意見與討論，為避免不必要誤會，籌備會因而決定停辦該屆國家祈禱早餐會，這也是自2001年舉辦來首度取消。

對此，台灣彩虹公民行動協會理事長邵立宜表示，如同很多基督教朋友也認為，國家祈禱早餐會不應把反同當成唯一議題來反對總統，或把同志當成敵人、當作武器攻擊別人，因此今年遊行樂見政治人物參與遊行，以及實施性別友善政策。

邵立宜指出，現在可看到反同宗教團體積極在各地方政府教育局處單位運作，試圖影響、干擾性平教育，希望大家了解到台灣是政教分離國家 ，不應讓反同宗教團體決定政策，同婚專法通過、性平教育落實，需要大家共同關心。

今年的台灣同志遊行，有不少政黨組隊參加，包括國民黨青年軍、台灣民眾黨、時代力量、民進黨雙北黨公職人員參加，民進黨副秘書長林飛帆也在其中。