快訊

蔡總統召開國安高層會議 總統府下午2點半記者會說明

家屬寫信求救！基隆婦打流感疫苗後住加護病房插管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家祈禱早餐會取消 同志團體：勿把同志當武器

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
18屆台灣同志遊行今在台北市政府廣場登場，今年遊行主題為成人之美。記者葉冠妤／攝影
18屆台灣同志遊行今在台北市政府廣場登場，今年遊行主題為成人之美。記者葉冠妤／攝影

18屆台灣同志遊行今在台北市政府廣場登場，不到下午1時已湧入3萬多人，對於因蔡英文總統公開挺同，國家祈禱早餐會宣布取消的爭議，主辦單位台灣彩虹公民行動協會表示，國家祈禱早餐會不應把反同當作唯一議題來反對總統，或把同志當成敵人，甚至當作武器攻擊別人。

原定在昨天舉行的第20屆國家祈禱早餐會，因蔡英文總統日前公開號召民眾一起參與同志遊行，引發教會內部不同意見與討論，為避免不必要誤會，籌備會因而決定停辦該屆國家祈禱早餐會，這也是自2001年舉辦來首度取消。

對此，台灣彩虹公民行動協會理事長邵立宜表示，如同很多基督教朋友也認為，國家祈禱早餐會不應把反同當成唯一議題來反對總統，或把同志當成敵人、當作武器攻擊別人，因此今年遊行樂見政治人物參與遊行，以及實施性別友善政策。

邵立宜指出，現在可看到反同宗教團體積極在各地方政府教育局處單位運作，試圖影響、干擾性平教育，希望大家了解到台灣是政教分離國家 ，不應讓反同宗教團體決定政策，同婚專法通過、性平教育落實，需要大家共同關心。

今年的台灣同志遊行，有不少政黨組隊參加，包括國民黨青年軍、台灣民眾黨、時代力量、民進黨雙北黨公職人員參加，民進黨副秘書長林飛帆也在其中。

同志遊行 民進黨 蔡英文

延伸閱讀

宣傳同志遊行遭網軍批蹭聲量 柯文哲：幫忙多少算多少

同志遊行登場 陳菊：相愛是人權、婚姻平權只是第一步

跨性別遊行今晚登場 近千人高喊「我的性別我做主」

台灣同志遊行31日登場 北市府廣場出發

相關新聞

就職典禮賀詞爭議 知情人士還原過程：有說明、沒道歉

美國媒體華盛頓郵報報導，民進黨政府處理各界對蔡英文總統520就職賀詞影片時，最後呈現的合輯，刪減了民主黨人的段落，強調游...

傳蔡總統就職刪民主黨賀詞 學者：外交上非常不恰當

美國總統大選結果下周揭曉，但華盛頓郵報今報導，今年520蔡英文總統就職時，刪減民主黨議員賀詞，使其分量不如共和黨，台灣官...

蔡總統上午召開國安高層會議 總統府下午記者會說明

針對近期國際情勢的發展，也包括美國大選等，蔡英文總統今天上午召開國安高層會議。總統府發言人將於下午2點半舉行記者會對外說...

中央三倍券無成效？柯文哲：政治作秀的成分居多

中央政府今年7月推出三倍券，台北市長柯文哲當時酸「有唸書都知道沒效」，今天被媒體問到相關議題，柯文哲表示，三倍券最後成本...

蔡就職賀詞民主黨剩10秒 前駐美代表驚呼為此道歉「太奇怪」

前駐美代表沈呂巡受訪表示，報導中所呈現的情況很奇怪，賀電的篇幅大小不太會成為相關方面關注的焦點，更不需要為此去向誰道歉。

國家祈禱早餐會取消 同志團體：勿把同志當武器

18屆台灣同志遊行今在台北市政府廣場登場，不到下午1時已湧入3萬多人，對於因蔡英文總統公開挺同，國家祈禱早餐會宣布取消的...

「道歉說非事實」外交部指華郵報導不正確

美國媒體華盛頓郵報30日報導，蔡英文總統今年520就職典禮前，我方剪輯美國各界祝賀，修剪民主黨人士的篇幅、強調共和黨眾議...

韓國瑜將出席秋鬥？鄭照新：大家對傳言要有判斷力

力擋含萊克多巴胺美豬進口，國民黨將動員參加11月22日舉辦的2020秋鬥遊行。國民黨主席江啟臣上午表示，國民黨這次是站在...

蔡政府對美國大選選邊？江啟臣：外界確實這樣質疑

美國總統大選結果下周揭曉，蔡英文總統周三表示，沒有在兩個總統候選人中選邊，被質疑是此地無銀三百兩。國民黨主席江啟臣上午受...

宣傳同志遊行遭網軍批蹭聲量 柯文哲：幫忙多少算多少

第18屆台灣同志遊行今（31）登場，台北市長柯文哲也在臉書發文，表態挺同志遊行，卻遭網友留言質疑「蹭聲量」。柯文哲今天受...

韓國瑜牢牢記住榮民節 臉書貼文：榮民是台灣的英雄

高雄市前市長韓國瑜的臉書又有新貼文了！他牢牢記住今天是榮民節，祝「海峽兩岸、悠悠百年裡最偉大、也是最渺小；最絢麗、也是最...

同志遊行登場 陳菊：相愛是人權、婚姻平權只是第一步

第18屆同志大遊行將在今天登場，除了藍綠兩黨，時代力量、民眾黨兩小黨也有參與；時代力量將由黨主席高鈺婷帶隊參加，民眾黨則...

熱門新聞

日本宣布調降台疫情警示等級 入境不須接受採檢

蔡政府偏袒共和黨被抓包？華郵爆：曾為此向民主黨致歉

國軍將領人事異動 澎防部指揮官呂坤修預料接府侍衛長

漢翔稱外購教練機交機同國機國造 一改過去國防部論調

失事F-5E戰機最後畫面曝光！飛官試圖控制 戰機飛很低

不能牴觸中央 孫大千批鄭文燦角逐大位不敢得罪美國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。