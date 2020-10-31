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韓國瑜將出席秋鬥？鄭照新：大家對傳言要有判斷力
力擋含萊克多巴胺美豬進口，國民黨將動員參加11月22日舉辦的2020秋鬥遊行。國民黨主席江啟臣上午表示，國民黨這次是站在協助與參與的角色，鼓勵黨員、支持者、民代踴躍參加，我們的目標很明確的，就是要擋下萊豬。
江啟臣說，這一次是跟民間團體合作，也是因為彼此在這些議題上的理念與目標是一致的，黨團與黨中央相關單位也都有跟主辦的民間團體溝通好。
只不過隨活動定案，外傳高雄市前市長韓國瑜也將號召支持者參加秋鬥遊行。曾任韓市府政務官的國民黨文傳會副主委鄭照新表示，現在只要是有三個人以上的群聚活動，就會有人說韓國瑜要參加，大家對於傳言要有一定程度的判斷能力。
鄭照新說，他沒有問過韓國瑜，但韓之前在臉書上很早就講過，比較不會去出席這類的活動，所以他判斷說韓要出席秋鬥活動，應該是傳言的成分居多，畢竟目前大氛圍與之前並沒有太大改變，韓的考慮應與之前一致。
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