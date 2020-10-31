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中央三倍券無成效？柯文哲：政治作秀的成分居多
中央政府今年7月推出三倍券，台北市長柯文哲當時酸「有唸書都知道沒效」，今天被媒體問到相關議題，柯文哲表示，三倍券最後成本用多少？好像22億，他認為是政治作秀的成分居多。
經濟部報告「推動振興消費措施現階段成果」指出。振興三倍券在7月15日開跑以來，已有2,289萬人參與，領取率達96.1%。振興三倍券的預算經費為510.51億元，經濟部預期能創造1,000億元的商機。
在數位綁定方面，綁定人數180萬人中，已有150萬人消費滿額，累計消費了87.7億元，等於平均消費了5,835元，消費額多於滿額回饋的門檻3,000元。
對此，媒體詢問是否成成效不彰？柯文哲表示，同樣22億可以做其他事，他覺得是做秀、安撫用的，對實際經濟幫助不大。「反正就是錢花掉而已，我跟你講要比起來，前瞻計畫浪費更多。」
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