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蔡政府對美國大選選邊？江啟臣：外界確實這樣質疑
美國總統大選結果下周揭曉，蔡英文總統周三表示，沒有在兩個總統候選人中選邊，被質疑是此地無銀三百兩。國民黨主席江啟臣上午受訪表示，包含外媒在內，確實有類似的質疑或評論，籲蔡政府在對外政策部份，還是應保持一定的等距關係。
江啟臣提醒，駐外單位、對外政策與總統言行，都應該特別注意，對他國的內政，我方不應過度表態，因為這涉及到國家利益的問題，就好像我們也不希望他國介入我國的內政或選舉一樣。
不過江啟臣說，即便不去評論美國內部選舉目前競爭狀況，但對選舉結果各種可能的樣態，蔡政府還是應該要有準備跟因應，政府國安高層、外交單位，甚至現在包括對美政策與美國對台政策，都應該事先做好相關的配套準備。
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