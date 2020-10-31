宣傳同志遊行遭網軍批蹭聲量 柯文哲：幫忙多少算多少

第18屆台灣同志遊行今（31）登場，台北市長柯文哲也在臉書發文，表態挺同志遊行，卻遭網友留言質疑「蹭聲量」。柯文哲今天受訪表示，幫多少算多少，社會裡面都有支持、反對的聲音，強調台北是個共融的社會。

第18屆台灣同志遊行將於31日14時於台北市政府前市民廣場登場，本屆為第18界適逢法定成年年齡，主辦單位也將主題訂為「成人之美」，希望社會大眾理解並尊重每個人的身分認同。

柯文哲表示，一個社會裡面都有支持、反對，就是一樣啦，我們強調一個共融的社會，其實台北到現在為止做一個共融社會，台北在亞洲還滿可以做示範城市。

同志大遊行今（31日）登場，台北市在（27日）也宣布成為亞洲第一簽署加入「國際彩虹城市」，由市長柯文哲簽署加入國際彩虹城市網絡（Rainbow Cities Network，簡稱RCN），並經RCN表決後，成為國際間第31個會員城市，不只是友善城市的行銷，更落實對LGBTI平等與重視，為台北市性別平等設下重要的城市里程碑。