韓國瑜牢牢記住榮民節 臉書貼文：榮民是台灣的英雄

高雄市前市長韓國瑜的臉書又有新貼文了！他牢牢記住今天是榮民節，祝「海峽兩岸、悠悠百年裡最偉大、也是最渺小；最絢麗、也是最蒼白的一群人」 節日快樂，更強調歷經半世烽火的第一代榮民，「從來不是這片土地的過客、他們是這片土地的歸人」、「已經跟這座島嶼的日夜，呼吸成一片亞熱帶的氣候」，榮民不是老兵，是台灣的英雄。

韓國瑜在貼文中表示，榮民，就是榮譽國民，但，榮民的花冠，是前半生青春的付出，後半生落地的生根；頂著榮譽的頭銜、卻只是平淡認份的小卻角色。沒有榮譽的光芒，他們是這海峽兩岸、悠悠百年裡最偉大、也是最渺小；最絢麗、也是最蒼白的一群人。

他表示，第一代榮民，前半世烽火來自日寇敵軍的槍林彈雨、後半世的烽火則是捍衛台灣的夙夜匪懈；70年的物換星移，第一代榮民，他們早已不是失根的蘭花，而是一棵棵落地生根的小草、花果與大樹，他們曾經是在戰場出生入死、保家衛國的革命軍人，也是在寶島開山闢地、搭橋築路的建設中堅，卸下戎裝軍械的他們，是社會發展中辛勤努力的工人、農夫、漁民、醫生、律師、老師、商販，大多數的他們更是在這片土地上從孓然一身，成為了丈夫、父親、祖父、太祖父。

「來自四海八方的他們從來不是這片土地的過客、他們是這片土地的歸人。」韓國瑜說，榮民拈香祭祖，祈禱平安，已經跟這座島嶼的日夜，呼吸成一片亞熱帶的氣候。

他表示，第一代的榮民們帶著他們的堅軔隱忍、繽紛花果和參天濃蔭，結合這片土地上既有的山川力量、才情風采，共同參與了台灣今天的繁榮安定，而第二代、第三代、世世代代的榮民朋友們也曾經、正在或繼續用他們的人生，攪拌出2300萬男女老幼的美好未來。