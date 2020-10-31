快訊

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

我又增1新冠肺炎境外移入病例 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜牢牢記住榮民節 臉書貼文：榮民是台灣的英雄

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜（左）臉書貼文祝榮民節快樂，強調榮民不是老兵，是台灣的英雄。圖／翻攝韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜（左）臉書貼文祝榮民節快樂，強調榮民不是老兵，是台灣的英雄。圖／翻攝韓國瑜臉書

高雄市前市長韓國瑜的臉書又有新貼文了！他牢牢記住今天是榮民節，祝「海峽兩岸、悠悠百年裡最偉大、也是最渺小；最絢麗、也是最蒼白的一群人」 節日快樂，更強調歷經半世烽火的第一代榮民，「從來不是這片土地的過客、他們是這片土地的歸人」、「已經跟這座島嶼的日夜，呼吸成一片亞熱帶的氣候」，榮民不是老兵，是台灣的英雄。

韓國瑜在貼文中表示，榮民，就是榮譽國民，但，榮民的花冠，是前半生青春的付出，後半生落地的生根；頂著榮譽的頭銜、卻只是平淡認份的小卻角色。沒有榮譽的光芒，他們是這海峽兩岸、悠悠百年裡最偉大、也是最渺小；最絢麗、也是最蒼白的一群人。

他表示，第一代榮民，前半世烽火來自日寇敵軍的槍林彈雨、後半世的烽火則是捍衛台灣的夙夜匪懈；70年的物換星移，第一代榮民，他們早已不是失根的蘭花，而是一棵棵落地生根的小草、花果與大樹，他們曾經是在戰場出生入死、保家衛國的革命軍人，也是在寶島開山闢地、搭橋築路的建設中堅，卸下戎裝軍械的他們，是社會發展中辛勤努力的工人、農夫、漁民、醫生、律師、老師、商販，大多數的他們更是在這片土地上從孓然一身，成為了丈夫、父親、祖父、太祖父。

「來自四海八方的他們從來不是這片土地的過客、他們是這片土地的歸人。」韓國瑜說，榮民拈香祭祖，祈禱平安，已經跟這座島嶼的日夜，呼吸成一片亞熱帶的氣候。

他表示，第一代的榮民們帶著他們的堅軔隱忍、繽紛花果和參天濃蔭，結合這片土地上既有的山川力量、才情風采，共同參與了台灣今天的繁榮安定，而第二代、第三代、世世代代的榮民朋友們也曾經、正在或繼續用他們的人生，攪拌出2300萬男女老幼的美好未來。

「在這個屬於榮民的節日裡，沒有燦爛煙火，沒有喧鑼鼓囂，但我們聽到每一顆曾經年輕雀躍的榮民之心，靜靜回想著他們所經歷的歷史最關鍵的時刻！」他最後向榮民表達敬意，「你們依然年輕，你們不是老兵，你們是台灣的英雄。」

高雄市前市長韓國瑜臉書貼文祝榮民節快樂，強調榮民不是老兵，是台灣的英雄。圖／翻攝韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜臉書貼文祝榮民節快樂，強調榮民不是老兵，是台灣的英雄。圖／翻攝韓國瑜臉書

榮民 韓國瑜 老兵

延伸閱讀

最討厭三人蘇背鍋 馬、韓親中惹反感

江啟臣訪韓國瑜老家慶光復節 高喊「不能忘記歷史」

重陽節發文 韓國瑜分享當市長時陪長輩照片

時代力量質疑韓國瑜岳父汙染土地 鄭照新：烏龍爆料

相關新聞

華郵：蔡520就職美方賀詞惹議 台灣官員向民主黨致歉

美國媒體華盛頓郵報30日以「台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道」為題報導，爆料蔡英文總統今年520就職典禮前，我方剪輯美...

同志遊行登場 陳菊：相愛是人權、婚姻平權只是第一步

第18屆同志大遊行將在今天登場，除了藍綠兩黨，時代力量、民眾黨兩小黨也有參與；時代力量將由黨主席高鈺婷帶隊參加，民眾黨則...

韓國瑜牢牢記住榮民節 臉書貼文：榮民是台灣的英雄

高雄市前市長韓國瑜的臉書又有新貼文了！他牢牢記住今天是榮民節，祝「海峽兩岸、悠悠百年裡最偉大、也是最渺小；最絢麗、也是最...

黃國昌帶頭打蔡衍明 時力支持者卻過半不支持中天關台

中天新聞台換照風波延燒，時代力量以前立委黃國昌為首，強力主張NCC應不予換照。但根據台灣民意基金會日前公布的民調，政黨傾...

尹衍樑、張安平退出！海基會董事會「民退官進」

海基會30日召開本屆董監事最後一次會議，會中通過下一屆董監事名單，海基會原始捐助人潤泰集團總裁尹衍樑、台泥董事長張安平、...

行政院提名 李鎂將任公平會主委

公平會委員將在11月屆臨改聘，行政院昨（30）日正式提名公平會委員人選，其中主委是李鎂、副主委則由陳志民出線。此外，現任...

續掌海基會 許勝雄申報財產？

海基會昨天通過下屆董監事名單，但因新董座至今難產，據規畫，金仁寶集團董事長許勝雄將延長代理。至於代理公職超過三個月依法需...

中央黨部搬家案繞回減租原點 江啟臣：授權李乾龍定案

國民黨昨天上午召開黨務一級主管會議，對中央黨部搬遷案，拍板將以減租現有中央黨部三層樓方式，取代原本已幾近定案的搬遷到智庫...

挺黨內青年部門參加同志遊行？ 江啟臣：尊重黨員選擇

同志大遊行明天下午登場，國民黨內青年部門卻一度傳出，獲得黨主席江啟臣支持參加，引發爭議。江晚間受訪表示，黨中央尊重黨員自...

公平會換血現任主委黃美瑛沒被留 名單1新任1回鍋2續任

行政院今表示，公平會4委員職務任期將於110年1月31日屆滿，行政院依法已將提名人選李鎂、陳志民、郭淑貞及洪財隆等4人名...

外交部捐贈NGO組織「娜迪雅倡議」10萬片口罩 協助伊拉克抗疫

外交部今天表示，外交部捐贈諾貝爾和平獎得主娜迪雅．穆拉德（Nadia Murad）所創立的國際非政府組織「娜迪雅倡議」（...

政院回應蘇貞昌上台3條件 國民黨團：誠意只有一半

反含瘦肉精美豬進口，國民黨團今第五度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，並拋要政院開食安會報、赴美國查廠與不得對地方零檢出自治條...

熱門新聞

日本宣布調降台疫情警示等級 入境不須接受採檢

法國再度封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

華郵：蔡520就職美方賀詞惹議 台灣官員向民主黨致歉

國軍將領人事異動 澎防部指揮官呂坤修預料接府侍衛長

漢翔稱外購教練機交機同國機國造 一改過去國防部論調

悼念殉職飛官 嚴德發哽咽：3年內汰換志航F-5戰機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。