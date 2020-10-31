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同志遊行登場 陳菊：相愛是人權、婚姻平權只是第一步

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
人權會主委陳菊表示，婚姻平權僅只是第一步，自己與人權會將持續推動人權相關工作，讓台灣人權更加落實。圖／取自陳菊臉書
人權會主委陳菊表示，婚姻平權僅只是第一步，自己與人權會將持續推動人權相關工作，讓台灣人權更加落實。圖／取自陳菊臉書

第18屆同志大遊行將在今天登場，除了藍綠兩黨，時代力量、民眾黨兩小黨也有參與；時代力量將由黨主席高鈺婷帶隊參加，民眾黨則是以立院黨團總召賴香伶為首帶領同仁出席出席；監察院長、國家人權委員會主委陳菊也在臉書表示，婚姻平權僅只是第一步，自己與人權會將持續推動人權相關工作，讓台灣人權更加落實。

陳菊表示，2019年5月17日，立法院通過了「司法院釋字第748號解釋施行法」，並在同年5月24日施行上路，台灣成為婚姻平權的國家；但這僅只是第一步，未來還有很長的路要走，人權委員會將持續推動人權相關工作，讓台灣人人都能平等、自由、自在、尊重彼此的不同，有尊嚴的活在這塊土地上，「因爲，相愛是人權」。

人權 時代力量 婚姻平權

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