華郵：蔡520就職美方賀詞惹議 台灣官員向民主黨致歉

美國媒體華盛頓郵報30日以「台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道」為題報導，爆料蔡英文總統今年520就職典禮前，我方剪輯美國各界人士賀詞時，修剪民主黨人士的祝賀篇幅，強調共和黨籍眾議員游賀（Ted Yoho），台灣官員事後為此向民主黨致歉。

華郵報導，當蔡總統今年5月宣誓就職，進入第二任期，美方各界錄製影片提供給台灣，在蔡的就職典禮上播放；最後呈現的各界賀詞合輯，刪減了民主黨人的段落，強調游賀等共和黨人的祝福片段。

華郵引述一名知情人士的說法，「影片的呈現引發關注，最後是台灣官員向民主黨人道歉收尾。」

根據報導，觀察家發現台灣政府的官方推特，分享右翼新聞網站Breitbart的文章，且27日轉推了第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在搖擺州賓州助選的推文。

拜登團隊在報導中強化與台灣的關係，拜登的外交顧問普萊斯考特（Jeffrey Prescott）對華郵表示，中國大陸在過去幾年有了巨大變化，且中國大陸藉機從川普政府的弱點獲益，拜登政府必然會考慮到這些變化；拜登的其他顧問說，蔡總統已經和拜登外交政策的核心要角、前副國務卿布林肯（Antony Blinken）等人舉行過會議，會中對台灣的重要性沒有太大歧異。

報導提及拜登在22日投書世界日報，強調要和亞洲盟友站在一起，也會深化美台關係。

華郵報導也提到駐美代表蕭美琴，指蕭美琴到美國赴任後，強化對民主黨的宣傳，尤其關注民主黨人與對中政策；華郵指蕭美琴和歐巴馬時代的國務院亞太助卿坎培爾（Kurt Campell）有多年交情，也和歐巴馬時代的國防部政策次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）、中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）等人關係不錯，這些都是民主黨內的挺台派，目前選舉還在進行，蕭美琴還無法直接接觸拜登外交團隊的核心成員。

報導指出，蔡英文總統2012年作為民進黨總統候選人訪問華府，事後遭歐巴馬政府官員釋放「憂慮」訊息，最後蔡敗選；如今主客易位，台灣政府和民進黨正在評估民主黨贏得白宮之後的對台政策，憂心相比於川普政府，拜登團隊對台灣的支持會比較少。

蕭美琴對此報導回應表示，「我們對美國選舉沒有立場，我來到華府以來，積極不分黨派跟各界往來互動，也感謝美國兩黨基於民主、自由等共同價值對台灣的支持與善意；我工作的目標，是建構一個未來無論哪個黨執政，都能正面發展關係的基礎。」

至於台灣官員向民主黨人致歉一事，蕭美琴表示，當時她還沒上任駐美代表，沒有評論。