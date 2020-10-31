快訊

女兒魂斷台灣 母盼凶嫌被判絞刑「讓他知道有多難受」

今年最強颱出現！ 吳德榮：天鵝創颱風史增強最快紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華郵：蔡520就職美方賀詞惹議 台灣官員向民主黨致歉

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為今年5月20日總統、副總統就職典禮，蔡英文總統在台北賓館發表就職演說。圖／總統府提供
圖為今年5月20日總統、副總統就職典禮，蔡英文總統在台北賓館發表就職演說。圖／總統府提供

美國媒體華盛頓郵報30日以「台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道」為題報導，爆料蔡英文總統今年520就職典禮前，我方剪輯美國各界人士賀詞時，修剪民主黨人士的祝賀篇幅，強調共和黨籍眾議員游賀（Ted Yoho），台灣官員事後為此向民主黨致歉。

華郵報導，當蔡總統今年5月宣誓就職，進入第二任期，美方各界錄製影片提供給台灣，在蔡的就職典禮上播放；最後呈現的各界賀詞合輯，刪減了民主黨人的段落，強調游賀等共和黨人的祝福片段。

華郵引述一名知情人士的說法，「影片的呈現引發關注，最後是台灣官員向民主黨人道歉收尾。」

根據報導，觀察家發現台灣政府的官方推特，分享右翼新聞網站Breitbart的文章，且27日轉推了第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在搖擺州賓州助選的推文。

拜登團隊在報導中強化與台灣的關係，拜登的外交顧問普萊斯考特（Jeffrey Prescott）對華郵表示，中國大陸在過去幾年有了巨大變化，且中國大陸藉機從川普政府的弱點獲益，拜登政府必然會考慮到這些變化；拜登的其他顧問說，蔡總統已經和拜登外交政策的核心要角、前副國務卿布林肯（Antony Blinken）等人舉行過會議，會中對台灣的重要性沒有太大歧異。

報導提及拜登在22日投書世界日報，強調要和亞洲盟友站在一起，也會深化美台關係。

華郵報導也提到駐美代表蕭美琴，指蕭美琴到美國赴任後，強化對民主黨的宣傳，尤其關注民主黨人與對中政策；華郵指蕭美琴和歐巴馬時代的國務院亞太助卿坎培爾（Kurt Campell）有多年交情，也和歐巴馬時代的國防部政策次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）、中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）等人關係不錯，這些都是民主黨內的挺台派，目前選舉還在進行，蕭美琴還無法直接接觸拜登外交團隊的核心成員。

報導指出，蔡英文總統2012年作為民進黨總統候選人訪問華府，事後遭歐巴馬政府官員釋放「憂慮」訊息，最後蔡敗選；如今主客易位，台灣政府和民進黨正在評估民主黨贏得白宮之後的對台政策，憂心相比於川普政府，拜登團隊對台灣的支持會比較少。

蕭美琴對此報導回應表示，「我們對美國選舉沒有立場，我來到華府以來，積極不分黨派跟各界往來互動，也感謝美國兩黨基於民主、自由等共同價值對台灣的支持與善意；我工作的目標，是建構一個未來無論哪個黨執政，都能正面發展關係的基礎。」

至於台灣官員向民主黨人致歉一事，蕭美琴表示，當時她還沒上任駐美代表，沒有評論。

民主黨 拜登 蕭美琴

延伸閱讀

美國新增確診單日破9萬創紀錄 拜登抨擊川普

不拉票也不打廣告 川普、拜登為何不到德州造勢了？

評／這些「因素」真假 將決定川普、拜登勝負

拜登投書韓媒釋善意 承諾不以撤軍敲詐南韓

相關新聞

尹衍樑、張安平退出！ 海基會董事會「民退官進」

海基會30日召開本屆董監事最後一次會議，會中通過下一屆董監事名單，海基會原始捐助人潤泰集團總裁尹衍樑、台泥董事長張安平、...

華郵：蔡520就職美方賀詞惹議 台灣官員向民主黨致歉

美國媒體華盛頓郵報30日以「台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道」為題報導，爆料蔡英文總統今年520就職典禮前，我方剪輯美...

行政院提名 李鎂將任公平會主委

公平會委員將在11月屆臨改聘，行政院昨（30）日正式提名公平會委員人選，其中主委是李鎂、副主委則由陳志民出線。此外，現任...

續掌海基會 許勝雄申報財產？

海基會昨天通過下屆董監事名單，但因新董座至今難產，據規畫，金仁寶集團董事長許勝雄將延長代理。至於代理公職超過三個月依法需...

希臘土耳其近海7.0強震 我台商僑民均安

外交部表示，土耳其西南部愛琴海地區於30日發生規模6.6級地震，造成土國第三大城市伊茲米爾市（Izmir）傳出多處房屋倒...

中央黨部搬家案繞回減租原點 江啟臣：授權李乾龍定案

國民黨昨天上午召開黨務一級主管會議，對中央黨部搬遷案，拍板將以減租現有中央黨部三層樓方式，取代原本已幾近定案的搬遷到智庫...

挺黨內青年部門參加同志遊行？ 江啟臣：尊重黨員選擇

同志大遊行明天下午登場，國民黨內青年部門卻一度傳出，獲得黨主席江啟臣支持參加，引發爭議。江晚間受訪表示，黨中央尊重黨員自...

公平會換血現任主委黃美瑛沒被留 名單1新任1回鍋2續任

行政院今表示，公平會4委員職務任期將於110年1月31日屆滿，行政院依法已將提名人選李鎂、陳志民、郭淑貞及洪財隆等4人名...

外交部捐贈NGO組織「娜迪雅倡議」10萬片口罩 協助伊拉克抗疫

外交部今天表示，外交部捐贈諾貝爾和平獎得主娜迪雅．穆拉德（Nadia Murad）所創立的國際非政府組織「娜迪雅倡議」（...

政院回應蘇貞昌上台3條件 國民黨團：誠意只有一半

反含瘦肉精美豬進口，國民黨團今第五度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，並拋要政院開食安會報、赴美國查廠與不得對地方零檢出自治條...

五度杯葛／國民黨拋讓蘇貞昌上台三訴求 行政院回應了

為了反萊豬政策，國民黨立院黨團今5度杯葛行政院長蘇貞昌的施政被告，但也開行政院召開食安會報、赴美查廠以及不得對地方零檢出...

NCC用無線電視台標準公審中天 學者批腦袋落伍

中天換照面臨困難，可能遭到關台命運，引發輿論質疑，政府是否可藉商業換照的名義對新聞自由進行箝制或壓迫？ 學者多認為，現在的衛廣法的管制強度太高，NCC拿著已過時的無線電視台的概念審查衛星電視台...

熱門新聞

日本宣布調降台疫情警示等級 入境不須接受採檢

法國再度封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

芭芭拉史翠珊大讚台灣防疫！推文：蔡英文具真正領導力

漢翔稱外購教練機交機同國機國造 一改過去國防部論調

悼念殉職飛官 嚴德發哽咽：3年內汰換志航F-5戰機

國軍將領人事異動 澎防部指揮官呂坤修預料接府侍衛長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。