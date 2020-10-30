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中央黨部搬家案繞回減租原點 江啟臣：授權李乾龍定案

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨昨天上午召開黨務一級主管會議，對中央黨部搬遷案，拍板將以減租現有中央黨部三層樓方式，取代原本已幾近定案的搬遷到智庫方案，計畫回到原點。主席江啟臣晚間受訪表示，最後的方案由黨秘書長李乾龍所帶領的小組去定案。記者周志豪／攝影
國民黨昨天上午召開黨務一級主管會議，對中央黨部搬遷案，拍板將以減租現有中央黨部三層樓方式，取代原本已幾近定案的搬遷到智庫方案，計畫回到原點。主席江啟臣晚間受訪表示，最後的方案由黨秘書長李乾龍所帶領的小組去定案。記者周志豪／攝影

國民黨昨天上午召開黨務一級主管會議，對中央黨部搬遷案，拍板將以減租現有中央黨部三層樓方式，取代原本已幾近定案的搬遷到智庫方案，計畫回到原點。主席江啟臣晚間受訪表示，最後的方案由黨秘書長李乾龍所帶領的小組去定案。

江啟臣說，推動中央黨部空間重設計，最重要的目的希望能降低財務上負擔，也要讓黨工能在工作空間上能夠適當，綜合起來再去看哪一個方案最適合。

江啟臣表示，他上任主席後只有在四月份說過要空間重設計，要在這段時間內設計不同的方案，外界傳出的都是各種片面的傳聞，他從來沒有對外正式宣布過。

江啟臣指出，針對中央黨部空間重設計，完全授權黨秘書長李乾龍與一級單位針對不同方案做評估，之後再做決定，因為這涉及他們空間分配，還有一些工作需求，所以應該讓他們務實的去討論。

江啟臣 李乾龍 國民黨

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