挺黨內青年部門參加同志遊行？ 江啟臣：尊重黨員選擇

同志大遊行明天下午登場，國民黨內青年部門卻一度傳出，獲得黨主席江啟臣支持參加，引發爭議。江晚間受訪表示，黨中央尊重黨員自己價值上的選擇，是否參與這方面活動都尊重。

江啟臣晚間出席由黃復興黨部舉辦的2020榮民之夜聯歡晚會，會前受訪指出，在榮民節與蔣公誕辰紀念日前夕辦音樂晚會，除感謝過去以來長期為國家付出、貢獻，甚至犧牲自己生命的榮民、榮眷，也象徵國民黨與榮民之間密切的關係。

江啟臣說，從黃埔建軍以來，一路北伐、抗戰、到台灣，甚至到現在國軍還是保衛著中華民國、台灣的安全，藉這個日子對退役的榮民、榮眷表達國民黨的敬意與感謝。

【中央社／台北30日電】

台灣同志遊行將於明天登場，國民黨青年團也將參加，黨主席江啟臣今天說，尊重黨員的價值選擇；至於黨部擬減租樓層一事，他則說，交由秘書長李乾龍與所帶領的小組做最後定案。

一年一度台灣同志遊行將於明天登場，呼應遊行邁入第18屆，今年主題為「成人之美」，遊行隊伍將從台北市政府出發，分南北兩路線，彩虹大使安溥將出席為愛發聲。

國民黨青年團表態參加台灣同志遊行引發黨內反彈，但青年團團長陳柏翰日前表示，將如期參與遊行，報名過程沒有任何上級授意，完成報名手續後才向黨中央報備。將邀請曾為同婚發聲的黨籍立委、歷任青年團長一同出席。

江啟臣今天晚上在出席2020榮民之夜聯歡晚會前，對於青年團參加同志遊行，他表示，黨中央基本上尊重黨員自己的價值選擇，因此青年團參加這方面的活動，就是尊重。

至於媒體近日不斷報導有關國民黨中央黨部搬家的各種方案，江啟臣說，這都是媒體上的報導，國民黨從沒有正式對外宣布過，因為他上任主席後，只有決定要空間重設計，要在這段時間內設計不同的方案，媒體所報導的都是各種片面傳聞，目前就是評估不同的方案，評估完再做決定。

由於今天傳出國民黨將不會搬遷至智庫，擬朝減租目前所處的八德大樓的辦公樓層，對此，江啟臣則說，這部分由李乾龍帶領的小組做最後的定案，最後怎麼調整，大家會知道。

此外，國民黨立法院黨團總召林為洲表示，只要行政院滿足召開食安會報、到出口國查廠與肉品清楚標示等3點訴求，行政院長蘇貞昌就可以上台報告；江啟臣說，行政院有沒有誠意做這些事 都在一念之間，這些也是民眾現在的疑慮，作為在野黨代表人民做出這些要求，合理且正當。